Голанд став найкращим гравцем тижня в Лізі чемпіонів – він забив двічі у ворота ПСЖ: відео
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Нападник дортумнської "Боруссії" Ерлінг Голанд став найкращим гравцем першого тижня в Лізі чемпіонів.
Голанд відзначився дублем у ворота ПСЖ. Він забив на 69-й та 77-й хвилинах. Між його голами Неймар забив за французький клуб.
Відеоогляд матчу Боруссія – ПСЖ
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В боротьбі за перемогу Голанд випередив голкіпера "Тоттенхема" Уго Льоріса, захисника "Ателтіко" Ренана Лоді та захисника "Аталанти" Ханса Гетебора.
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