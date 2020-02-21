Голанд став найкращим гравцем тижня в Лізі чемпіонів – він забив двічі у ворота ПСЖ: відео

Нападник дортумнської "Боруссії" Ерлінг Голанд став найкращим гравцем першого тижня в Лізі чемпіонів.

Голанд відзначився дублем у ворота ПСЖ. Він забив на 69-й та 77-й хвилинах. Між його голами Неймар забив за французький клуб.

Відеоогляд матчу Боруссія – ПСЖ

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В боротьбі за перемогу Голанд випередив голкіпера "Тоттенхема" Уго Льоріса, захисника "Ателтіко" Ренана Лоді та захисника "Аталанти" Ханса Гетебора.