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Голанд забив у четвертому матчі поспіль за "Боруссію" – в його активі 8 голів (відео)

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Ерлінг Голанд / twitter.com/BVB

Нападник дортмундської "Боруссії" Ерлінг Голанд продовжує свою гольову феєрію за клуб. Цього разу він відзначився у матчі Кубка Німеччини, вийшовши на заміну у другому таймі.

"Боруссія" грала проти "Вердера" на виїзді. На початку другого тайму гості поступалися 2:0 – відзначилися Зельке та Біттенкур. При цьому перший з них лише тиждень тому перейшов до "Вердера" і це була його друга гра за команду.

Голанд же вийшов на поле на 46-й хвилині, а вже на 67-й відзначився забитим голом. Та у цьому епізоді варто відзначити Юліана Брандта, який зробив все, щоб 19-літній нападник забив гол. Для норвежця цей гол став восьмим за "Боруссію" у чотирьох матчах, в яких він зіграв після переходу. Він тричі забив "Аугсбургу", вийшовши на заміну. Оформив дубль у ворота "Кельна", зігравши лише 25 хвилин у другому таймі. Ще двічі забив "Уніон Берліну", вперше вийшовши у старті. 

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Однак гол Голанда не врятував "Боруссію" від поразки. Вже за три хвилини Рашіца забив та знову збільшив перевагу своєї команди до двох голів. Рейна скоротив відставання за 12 хвилин до кінця основного часу. І Голанд міг принести команді нічию, яка б перевела гру в овертайм. Вже у компенсований арбітром час він завдав удару головою під перекладину, але голкіпер Їржі Павленка впорався з ним, відбивши його.

Відеоогляд матчу Вердер – Боруссія

"Вердер" перемагає та проходить у чвертьфінал Кубка Німеччини. "Боруссія" ж може зосередитися на чемпіонаті та Лізі чемпіонів.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Футбол Новини Спорту
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