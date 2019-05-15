"Голден Стейт" перемогли у першому матчі фіналу Західної конференції НБА: відео

У США відбувся перший матч фіналу Західної конференції НБА – "Голден Стейт" приймали "Портленд".

Чинні чемпіони не мали особливих проблем із суперником, попри те, що на початку матчу проґавили ривок "Портленда" 0:5.

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Хоча інтрига у матчі могла повернутися, коли "Портленд" зумів відігратися з -17 до -6 у третій чверті. Та ГСВ свою перевагу не упустили, наприкінці матчу довівши її до розгромної. Відтак саме "Ворріорс" повели у серії у фіналі Західної конференції.

Голден Стейт – Портленд 116:94 (27:23, 27:22, 23:26, 39:23). Рахунок у серії 1:0

Найрезультативнішим гравцем матчу став Стефен Каррі з "Голден Стейт". Він реалізував 9 з 15 триочкових, набравши за гру 36 очок. До цього він додав 7 передач та 6 підбирань. Його рідний брат Сет Каррі у "Портленді" зумів закинути лише один дальній кидок (з чотирьох спроб).