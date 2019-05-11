"Голден Стейт" став другим учасником півфіналу плей-офф НБА: відео

Баскетбольний клуб "Голден Стейт" став другим учасником півфіналу плей-офф раунду НБА. "Ворріорс" перемогли "Х'юстон".

Х'юстон – Голден Стейт 113:118 (28:27, 29:30, 30:25, 26:36)

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Перед цим поєдинком рахунок у серії був 3:2 на користь "Ворріорс", але "Рокетс" мали перевагу, оскільки матч відбувався на їх паркеті. Перша чверть, як і весь поєдинок, була дуже напруженою. Команди по черзі виходили вперед, але не змогли піти у відрив. У другій 12-хвилинці ситуація не змінилася і на велику перерву баскетболісти пішли за рівного рахунку на табло 57:57.

Третя чверть залишилася за гравцями "Х'юстона", які зуміли її виграти в 5 очок. На початку останньої чверті перевага господарів була 7 очок, після чого "Ворріорс" почали скорочувати відставання й згодом навіть вийшли вперед. "Голден Стейт" вирвався вперед +8 і вже не відпустив перемогу.

Таким чином, "Ворріорс" стали другими після "Мілуокі", хто зіграє у півфіналі. Їх суперником стане переможець пари "Портленд" – "Денвер" (3:3). В іншому півфіналі зіграє "Мілуокі" й переможець пари "Філадельфія" – "Торонто".

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