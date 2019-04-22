"Голден Стейт", "Торонто" та "Портленд" виграли матчі плей-офф НБА: відео

У плей-офф НБА відбулися четверті матчі. Всі ігри виграли гості.

Першими зіграли "Індіана" та "Бостон". До цього "кельти" були попереду у серії 3:0. Тож вигравши і четвертий матч проти "Індіани", "Бостон" першим оформив вихід у наступний раунд плей-офф.

Індіана – Бостон 106:110 (23:21, 26:26, 23:26, 34:37)

Оце витівка: Баскетболіст нахабно кинув м'яч у суддю, за що був вигнаний з майданчика

Щодо інших пар, то там визначення учасника наступного раунду може буде вирішено вже у наступних матчах. Так, "Голден Стейт" на виїзді обіграв "Лос-Анджелес Кліпперс", "Торонто" здолав "Орландо", а "Портленд" виявився сильнішим за "Оклахому". При цьому у всіх цих матчах перемогу здобували гості. І саме вони попереду у серії 3:1.

Лос-Анджелес Кліпперс – Голден Стейт Ворріорс 105:113 (22:32, 32:30, 30:25, 21:26)

Орландо – Торонто 85:107 (26:28, 16:30, 28:24, 15:25)

Оклахома-Сіті – Портленд 98:111 (24:26, 22:24, 22:29, 30:32)