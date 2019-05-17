"Голден Стейт" у божевільному матчі переміг "Портленд" у півфіналі НБА: відео

Баскетбольний клуб "Голден Стейт" зумів виграти другий поспіль матч у півфінальній серії плей-офф раунду в "Портленда".

Голден Стейт – Портленд 114:111 (29:31, 21:34, 39:24, 25:22)

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На старті матчу баскетболісти "Портленда" заволоділи ініціативою і досить комфортно себе почували на чужому паркеті. У підсумку, їм вдалося виграти першу чверть. Уже в другій 12-хвилинці гості довели свою перевагу до +17 і пішли на велику перерву з перевагою у 15 очок.

Після перерви на паркеті вже був інший "Голден Стейт". "Ворріорс" в середині чверті зрівняли рахунок і навіть вийшли вперед. Перед початком останньої чверті рахунок був рівний і на паркеті точилася запекла боротьба.

За хвилину до фінальної сирени перемогу могла вирвати будь-яка команда. "Голден Стейт" перемагав з різницею у 3 очки й гості мали час на останню атаку, однак не зуміли довести її до логічного завершення.

Таким чином, "Голден Стейт" здобув другу перемогу в серії й наступні поєдинки відбудуться на паркеті "Портленда". Найкращим гравцем матчу став Стефен Каррі. Він набрав 37 очок, зробив 8 результативних передач та стільки ж підбирань.

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