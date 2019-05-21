"Голден Стейт" в овертаймі дотиснув "Портленд" і вийшов у 5-й поспіль фінал: відео

133 Читать новость на русском
"Голден Стейт" в овертаймі вирвав перемогу в "Портленда"
"Голден Стейт" в овертаймі вирвав перемогу в "Портленда" / twitter.com/BlackbetNG

Баскетбольна команда "Голден Стейт" першою вийшла до фіналу плей-офф раунду НБА сезону 2018/2019. "Ворріорс" вибили "Портленд".

Портленд – Голден Стейт 117:119 (35:36, 34:29, 26:22, 16:24, 6:8)

Дивіться також: НБА: "Торонто" вирвав перемогу над "Мілуокі" у другому овертаймі фіналу Сходу (відео)

Як і в попередніх поєдинках, на паркеті точилася запекла боротьба й не обійшлося без драми. У першій чверті "Голден Стейт" спробував піти у відрив, але "Портленд" не дозволив це зробити й намагався не відставати від суперника. Із середини другої 12-хвилинки "Трейл-Блейзерс" перехопи ініціативу й пішли на велику перерву, перемагаючи +4.

Після відновлення гри "Портленд" тримався у лідерах й зумів наростити перевагу до +17, після чого "Ворріорс" почали скорочувати відставання. До кінця останньої чверті рахунок був 111:111 і "Портленд" міг вирвати перемогу. Зокрема, за лічені секунди до кінця гри з двоочкової зони дозволили кинути Лілларду, але він не зміг влучити, відтак на команди чекав овертайм.

У додаткові п'ять хвилин сильнішими були гравці "Ворріорс", які набрали на два очки більше. Таким чином, "Голден Стейт" вийшов до фіналу, де зіграє проти переможця пари "Торонто" – "Мілуокі". Для "Ворріорс" це 5-й поспіль фінал.

Найкращим гравцем у чергове став розігрувач "Голден Стейт" Стефан Каррі. Він оформив трипл-дабл: набрав 37 очок, зробив 13 підбирань та віддав 11 результативних передач.

 

blog_ava
Полторак пояснив, чому звільняється з посади міністра оборони і доки очолюватиме відомство
сьогодні
8182
Теги: Новини Спорту Спорт Баскетбол NBA
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Швейцарські біатлоністи сфотографувалися голими на фоні моря: кумедні фото
сьогодні 12:43 Швейцарські біатлоністи сфотографувалися голими на фоні моря: кумедні фото
742
У США боксери одночасно відправили один одного в нокдаун: курйозне відео
сьогодні 10:46 У США боксери одночасно відправили один одного в нокдаун: курйозне відео
1997
В Болівії футбольний арбітр помер прямо під час матчу: трагічне відео
20 травня 18:40 В Болівії футбольний арбітр помер прямо під час матчу: трагічне відео
717
День в історії – 10 років тому "Шахтар" виграв Кубок УЄФА: відео
20 травня 12:30 День в історії – 10 років тому "Шахтар" виграв Кубок УЄФА: відео
259
"Шахтар" – чемпіон, загострення боротьби за єврокубки та виживання: головні підсумки 29 туру УПЛ
20 травня 10:43 "Шахтар" – чемпіон, загострення боротьби за єврокубки та виживання: головні підсумки 29 туру УПЛ
Ігор Саджениця 442
Новини
Більше новин
Залиште відгук