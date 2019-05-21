"Голден Стейт" в овертаймі дотиснув "Портленд" і вийшов у 5-й поспіль фінал: відео

Баскетбольна команда "Голден Стейт" першою вийшла до фіналу плей-офф раунду НБА сезону 2018/2019. "Ворріорс" вибили "Портленд".

Портленд – Голден Стейт 117:119 (35:36, 34:29, 26:22, 16:24, 6:8)

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Як і в попередніх поєдинках, на паркеті точилася запекла боротьба й не обійшлося без драми. У першій чверті "Голден Стейт" спробував піти у відрив, але "Портленд" не дозволив це зробити й намагався не відставати від суперника. Із середини другої 12-хвилинки "Трейл-Блейзерс" перехопи ініціативу й пішли на велику перерву, перемагаючи +4.

Після відновлення гри "Портленд" тримався у лідерах й зумів наростити перевагу до +17, після чого "Ворріорс" почали скорочувати відставання. До кінця останньої чверті рахунок був 111:111 і "Портленд" міг вирвати перемогу. Зокрема, за лічені секунди до кінця гри з двоочкової зони дозволили кинути Лілларду, але він не зміг влучити, відтак на команди чекав овертайм.

У додаткові п'ять хвилин сильнішими були гравці "Ворріорс", які набрали на два очки більше. Таким чином, "Голден Стейт" вийшов до фіналу, де зіграє проти переможця пари "Торонто" – "Мілуокі". Для "Ворріорс" це 5-й поспіль фінал.

Найкращим гравцем у чергове став розігрувач "Голден Стейт" Стефан Каррі. Він оформив трипл-дабл: набрав 37 очок, зробив 13 підбирань та віддав 11 результативних передач.