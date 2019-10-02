Гольфіста дискваліфікували на 3 роки через нецензурний жест, він просив пробачення на колінах

Гольфіст з Південної Кореї Біо Кім дискваліфікований на три роки після перемоги на турнірі Korean Tour. Гольфіст покараний через неспортивну поведінку.

На 16-й лунці під час фінального раунду турніру DGB Financial Group Volvik Daegu Gyeongbuk Open Кім розлютився, коли почув звук затвору камери на мобільному телефоні.

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Кім повернувся до глядачів і показав їм середній палець, після чого кинув ключку на землю.

Korean Tour прийняв рішення оштрафувати гольфіста на 8,350 доларів і дискваліфікувати на три роки.

Кім попросив вибачення за інцидент на колінах перед телекамерами. Та Korean Tour не змінив свого рішення. Організатори заявили, що Кім завдав шкоди гідності гравцю у гольф порушенням етики й неналежною поведінкою.

Кім Біо – південнокорейський гравець у гольф як любитель, Кім виграв Відкритий чемпіонат Кореї серед любителів і Чемпіонат Японії з гольфу серед любителів у 2008 році. Він став професіоналом у 2009 році та приєднався до свого домашнього туру по Кореї у 2010 році, вигравши один раз.

На цей момент він посідає 302-е місце у світовому рейтингу й має шість професійних перемог. До свого відсторонення він очолював грошовий список Korean Tour.