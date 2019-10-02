Гольфіста дискваліфікували на 3 роки через нецензурний жест, він просив пробачення на колінах

29 Читать новость на русском
Біо Кім
Біо Кім / skysports.com

Гольфіст з Південної Кореї Біо Кім дискваліфікований на три роки після перемоги на турнірі Korean Tour. Гольфіст покараний через неспортивну поведінку.

На 16-й лунці під час фінального раунду турніру DGB Financial Group Volvik Daegu Gyeongbuk Open Кім розлютився, коли почув звук затвору камери на мобільному телефоні.

Дивіться також: Гігантський алігатор виліз на поле для гольфу, але безстрашний спортсмен продовжив гру : відео

Кім повернувся до глядачів і показав їм середній палець, після чого кинув ключку на землю.

Korean Tour прийняв рішення оштрафувати гольфіста на 8,350 доларів і дискваліфікувати на три роки.

Кім попросив вибачення за інцидент на колінах перед телекамерами. Та Korean Tour не змінив свого рішення. Організатори заявили, що Кім завдав шкоди гідності гравцю у гольф порушенням етики й неналежною поведінкою.

Кім Біо – південнокорейський гравець у гольф як любитель, Кім виграв Відкритий чемпіонат Кореї серед любителів і Чемпіонат Японії з гольфу серед любителів у 2008 році. Він став професіоналом у 2009 році та приєднався до свого домашнього туру по Кореї у 2010 році, вигравши один раз.

На цей момент він посідає 302-е місце у світовому рейтингу й має шість професійних перемог. До свого відсторонення він очолював грошовий список Korean Tour.

blog_ava
Скільки українців вважають Росію країною-агресором: результати опитування
сьогодні
11744
Автор: Михайло Гема
Теги: Спорт
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
"Минай" вибив "Волинь", "Маріуполь" здолав "Рух": результати матчів 1/16 фіналу Кубка України
сьогодні 19:58 "Минай" вибив "Волинь", "Маріуполь" здолав "Рух": результати матчів 1/16 фіналу Кубка України
1759
"Карпати" представили проєкт "народної команди": новий стадіон, об’єднання з іншими клубами
сьогодні 19:15 "Карпати" представили проєкт "народної команди": новий стадіон, об’єднання з іншими клубами
382
Ліга чемпіонів: календар матчів та турнірна таблиця
сьогодні 13:18 Ліга чемпіонів: календар матчів та турнірна таблиця
414
Ефектний трейлер до українсько-російського поєдинку Гвоздик – Бетербієв: відео
сьогодні 10:05 Ефектний трейлер до українсько-російського поєдинку Гвоздик – Бетербієв: відео
1153
Колишній нападник "Зорі" забив два курйозні голи у ворота "Реалу" у Лізі чемпіонів: відео
1 жовтня 22:38 Колишній нападник "Зорі" забив два курйозні голи у ворота "Реалу" у Лізі чемпіонів: відео
2418
Новини
Більше новин
Залиште відгук