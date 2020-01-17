Голи українських легіонерів принесли команді Реброва важку перемогу – відео

16 січня команда Сергія Реброва, угорський "Ференцварош", під час тренувального збору провела товариський матч з другою командою німецького "Кельна" та перемогла 3:2.

Українські півзахисники Ігор Харатін і Олександр Зубков відзначилися голами у цьому поєдинку.

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Харатін вийшов в стартовому складі "фраді" і на 10-й хвилині матчу вивів команду вперед. У кінцівці першого тайму українець отримав жовту картку. Зубков з'явився на полі після перерви і на 47-й хвилині забив другий гол "Ференцвароша" в матчі.

У нинішньому сезоні Харатін провів 28 матчів за "Ференцварош", відзначившись 1 голом і 2 асистами. На рахунку Зубкова 27 поєдинків, 6 голів і 7 результативних передач.

"Ференцварош" очолює турнірну таблицю чемпіонату Угорщини. Наступний товариський матч команда Сергія Реброва проведе 20 січня проти "Вехена" з Німеччини.

Ференцварош – Кельн U-21 відеоогляд матчу