У матчі 27 туру чемпіонату Туреччини "Галатасарай" зустрічався із "Різеспором". Вже на 15-й хвилині зустрічі голкіпер стамбульців Фернандо Муслера отримав серйозну травму та був терміново відправлений у лікарню.

В середині першого тайму, за рахунку 0:0, господарі організували гостру атаку, яку завершував ударом з близької відстані нападник Шкода. Голкіпер відбив м'яч, після чого на великій швидкості зіткнувся з форвардом, пише 24 канал.

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Страшна травма голкіпера

Футболіст був терміново відправлений у лікарню. Поле Муслера залишав зі сльозами на очах.

Rize maçında #muslera sakatlık anı Mejorate pronto Muslera pic.twitter.com/zvDgpZoUu0 — kâşif (@omrykn) June 14, 2020

У лікарні пройшовши медичне обстеження поставили страшний діагноз – переломи кісток гомілки і малогомілкової кістки правої стопи.

Muslera ambulansla böyle hastaneye götürüldü! pic.twitter.com/acI4F9l0ht — Fanatik (@fanatikcomtr) June 14, 2020

Матч закінчився із рахунком – 2:0 на користь господарів поєдинку. "Галатасарай" продовжує посідати третє місце у турнірній таблиці, у їх активі 50 пунктів.

"Різеспор" посідає 14 сходинку із 28 очками.

Кар'єра Муслери в "Галатасараї"

У 2011 голкіпер приєднався до складу клубу. У "Галатасараї" Муслера побив рекорд легендарного Клаудіо Таффарела, залишаючи "сухими" свої ворота протягом 18 матчів поспіль.

Муслера в кінці свого першого сезону став чемпіоном чемпіонату Туреччини у складі "Галатасарая", а згодом підняв і суперкубок Туреччини.

Одразу став основним голкіпером турецького гранда. В сезоні 2017/18 провів свій 200-й матч за стамбульську команду у турецькій Суперлізі.

Зараз у активі уругвайця понад 300 матчів за "Галатасарай".