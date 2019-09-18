Голкіпер "Барселони" повторив унікальний рекорд Андрія Пятова в Лізі чемпіонів

"Барселона" в стартовому матчі групового етапу Ліги чемпіонів розписала мирову з дортмундською "Боруссією" (0:0).

У цьому результаті є велика заслуга голкіпера "блаугранас" Марка-Андре Тер Штегена, який відбив пенальті від Марко Ройса.

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Німецький воротар каталонського клубу має на своєму рахунку в Лізі чемпіонів чотири відбитих 11-метрові удари з шести, що є найвищим показником в історії турніру з моменту початку ведення статистики в сезоні-2003/04.

До Тер Штегена подібного результату добився голкіпер "Шахтаря" Андрій Пятов, який також парирував чотири пенальті в Лізі чемпіонів.

Люди знають, на що я здатний. Я хочу повністю зосередитися на своїй роботі і грати на максимумі моїх можливостей. Мені здається, що в цьому матчі я подібне показав,

– сказав тер Штеген після матчу.

Спорт 24 писав, що "Боруссія" та "Барселона" зіграли внічию 0:0. Зважаючи, що у паралельному матчі чеська "Славія" сенсаційно відібрала очки в "Інтера", тож всі чотири команди після першого туру набрали по одному балу.