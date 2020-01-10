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Голкіпер забив неймовірний гол кидком зі своїх воріт у матчі НХЛ: відео

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Голкіпер забив гол кидком зі своїх воріт у матчі НХЛ / twitter.com/PR_NHL

Воротар "Нешвілла" Пекка Рінне забив гол у матчі регулярного чемпіонату НХЛ проти "Чикаго". Його команда у підсумку відсвяткувала впевнену перемогу з рахунком 5:2.

Це перший гол воротаря у матчі Національної хокейної ліги, починаючи з жовтня 2013 року. Тоді це зробив Майк Сміт, який виступав на той момент за "Арізону".

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37-річний Пекка Рінне забив кидком зі своїх воріт. У воротах "Нешвілла" на момент кидку голкіпера не було.

Відео результативного кидка воротаря

37-річний Рінне став 12-м воротарем в історії ліги, який забив гол, і найстаршим після Мартіна Бродера (забив у 40 років у 2013 році).

Фінн у матчі з "Чикаго" відбив 29 кидків з 31 і був визнаний першою зіркою матчу.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Хокей NHL
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