Голкіпер забив неймовірний гол кидком зі своїх воріт у матчі НХЛ: відео

Воротар "Нешвілла" Пекка Рінне забив гол у матчі регулярного чемпіонату НХЛ проти "Чикаго". Його команда у підсумку відсвяткувала впевнену перемогу з рахунком 5:2.

Це перший гол воротаря у матчі Національної хокейної ліги, починаючи з жовтня 2013 року. Тоді це зробив Майк Сміт, який виступав на той момент за "Арізону".

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37-річний Пекка Рінне забив кидком зі своїх воріт. У воротах "Нешвілла" на момент кидку голкіпера не було.

Відео результативного кидка воротаря

For the first time since 2013... WE HAVE A GOALIE GOAL.



Bless you, Pekka Rinne. pic.twitter.com/teY98yCmB9 — NHL (@NHL) 10 января 2020 г.

37-річний Рінне став 12-м воротарем в історії ліги, який забив гол, і найстаршим після Мартіна Бродера (забив у 40 років у 2013 році).

Фінн у матчі з "Чикаго" відбив 29 кидків з 31 і був визнаний першою зіркою матчу.