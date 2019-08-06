Голкіпер збірної України пройшов медогляд у клубі іспанської Ла Ліги

96 Читать новость на русском
Дані Лтайф
Дані Лтайф / ФК "Олімпік"

Клуб іспанської Ла Ліги "Ейбар" незабаром підпише українського воротаря Дані Лтайфа

Екс-воротар "Олімпіка" підпише контракт з "Ейбаром", стверджує Football.ua.

Читайте також: Зідан розповів про майбутнє Луніна в "Реалі"

Лтайф вже пройшов медичний огляд. Офіційно про трансфер повинні оголосити після того, як українець з ліванським корінням узгодить деталі особистого контракту зі "зброярами". 19-річний страж воріт так і не провів жодного матчу за основний склад "Олімпіка".

Попри відсутність ігрової практики в основній команді донеччан Лтайф регулярно викликався до лав збірної України U-19, за яку провів три поєдинки.

Спорт 24 писав, що український воротар Андрій Лунін, швидше за все, знову відправиться в оренду. Голкіпер мадридського "Реала" дуже близький до того, щоб відправитися в оренду у "Вальядолід".

blog_ava
Український літак з гуманітарним вантажем знищили у Лівії: фото, відео
сьогодні
5184
Теги: Спорт Футбол
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Ліга Європи: результати матчів 6 серпня
сьогодні 22:55 Ліга Європи: результати матчів 6 серпня
29
Трансфери команд УПЛ: онлайн
4 серпня 06:01 Трансфери команд УПЛ: онлайн
11515
Топ-трансфери літа 2019: онлайн
4 серпня 18:30 Топ-трансфери літа 2019: онлайн
6591
Ліга чемпіонів: результати матчів 6 серпня
сьогодні 22:38 Ліга чемпіонів: результати матчів 6 серпня
131
Брюгге – Динамо: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів
сьогодні 22:34 Брюгге – Динамо: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів
905
Новини
Більше новин
Залиште відгук