Голкіпер збірної України пройшов медогляд у клубі іспанської Ла Ліги

Клуб іспанської Ла Ліги "Ейбар" незабаром підпише українського воротаря Дані Лтайфа

Екс-воротар "Олімпіка" підпише контракт з "Ейбаром", стверджує Football.ua.

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Лтайф вже пройшов медичний огляд. Офіційно про трансфер повинні оголосити після того, як українець з ліванським корінням узгодить деталі особистого контракту зі "зброярами". 19-річний страж воріт так і не провів жодного матчу за основний склад "Олімпіка".

Попри відсутність ігрової практики в основній команді донеччан Лтайф регулярно викликався до лав збірної України U-19, за яку провів три поєдинки.

Спорт 24 писав, що український воротар Андрій Лунін, швидше за все, знову відправиться в оренду. Голкіпер мадридського "Реала" дуже близький до того, щоб відправитися в оренду у "Вальядолід".