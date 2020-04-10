Голкіпер збірної України роздумує над завершенням кар'єри
35-річний голкіпер "Шахтаря" і збірної України Андрій Пятов розповів про подальші кар'єрні плани.
Андрій Пятов відповів на запитання вболівальників на YouTube-каналі Української асоціації футболу (УАФ).
Читайте також Ми витягнули маму з "того світу", – Пятов розповів про горе в сім'ї
Я не буду загадувати наперед. Ми повинні були грати на Євро-2020 в цьому році, а тут фінальний турнір перенесли... Поки живу з мрією зіграти на чемпіонаті Європи. Після нього буду приймати якесь рішення.
Звичайно, я не бачу себе в іншій сфері, крім футболу. Але в першу чергу треба пройти курси, отримати ліцензію, визначитися. Мабуть, я більше готовий бути тренером воротарів. Але після курсів свою думку можу змінити,
– розповів Пятов.
Нещодавно Андрій Пятов теж поділився планами на Євро-2021 та подальше майбутнє у головній команді країни.
- 7 березня УЄФА прийняв рішення про перенесення чемпіонату Європи з футболу на 2021 рік у зв'язку з пандемією коронавірусу. Матчі континентальної першості пройдуть з 11 червня по 11 липня 2021 року.
- У фінальну частину Євро-2020 пробилася і збірна України. Команда Андрія Шевченка зіграє в групі С з Нідерландами та Австрією. Третій суперник визначиться після плей-офф Ліги Націй, матчі якого були перенесені з березня на червень нинішнього року.
- Також УЄФА прийняв рішення про відновлення матчів Ліги чемпіонів і Ліги Європи після того, як покращиться ситуація в боротьбі з коронавірусом.
Слідкуйте за останніми новинами спорту у нашому Twitter та Telegram.
Читайте також
-
Онуфрій сказав, що депутату можна врізати, але щоб кістки не ламати, – Усиксьогодні , 10:51
-
Президент WBC назвав Україну майбутньою боксерською країноюсьогодні , 12:26
-
Мессі розповів, чи переїде до Роналдусьогодні , 12:49
-
"Динамо" хотіло продати форварда збірної України в Росію за 5 мільйонів євросьогодні , 15:04
-
Дружина легенди "Баварії" захворіла на коронавіруссьогодні , 16:44
-
Україна зберегла позицію у рейтингу ФІФА, гаряче інтерв'ю Усика – головні новини спорту 9 квітнясьогодні , 08:00