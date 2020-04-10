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Голкіпер збірної України роздумує над завершенням кар'єри

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Андрій Пятов / УАФ

35-річний голкіпер "Шахтаря" і збірної України Андрій Пятов розповів про подальші кар'єрні плани.

Андрій Пятов відповів на запитання вболівальників на YouTube-каналі Української асоціації футболу (УАФ).

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Я не буду загадувати наперед. Ми повинні були грати на Євро-2020 в цьому році, а тут фінальний турнір перенесли... Поки живу з мрією зіграти на чемпіонаті Європи. Після нього буду приймати якесь рішення.

Звичайно, я не бачу себе в іншій сфері, крім футболу. Але в першу чергу треба пройти курси, отримати ліцензію, визначитися. Мабуть, я більше готовий бути тренером воротарів. Але після курсів свою думку можу змінити,
– розповів Пятов.

Нещодавно Андрій Пятов теж поділився планами на Євро-2021 та подальше майбутнє у головній команді країни.

  • 7 березня УЄФА прийняв рішення про перенесення чемпіонату Європи з футболу на 2021 рік у зв'язку з пандемією коронавірусу. Матчі континентальної першості пройдуть з 11 червня по 11 липня 2021 року.
  • У фінальну частину Євро-2020 пробилася і збірна України. Команда Андрія Шевченка зіграє в групі С з Нідерландами та Австрією. Третій суперник визначиться після плей-офф Ліги Націй, матчі якого були перенесені з березня на червень нинішнього року.
  • Також УЄФА прийняв рішення про відновлення матчів Ліги чемпіонів і Ліги Європи після того, як покращиться ситуація в боротьбі з коронавірусом.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Новини Спорту Збірна України з баскетболу Футбол
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