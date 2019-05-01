Голландський футболіст забив феноменальний гол ударом скорпіона: відео

20-річний нападник молодіжної команди "Утрехта" Мітчелл ван Рууйнен забив неймовірний гол у матчі Першої ліги проти "Хелмонд Спорт".

Форвард підстроївся і відправив м'яч у кут ударом скорпіона, встановивши остаточний рахунок у матчі 1:1.

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Спорт 24 писав, що у матчі чемпіонату Болівії між командами "Стронгест" та "Хорхе Вільстерманн" вболівальники гостей закидали поле петардами. Вони вибухнули біля голкіпера "Стронгеста" Даніеля Ваки.

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