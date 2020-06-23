У чемпіонаті Туреччини "Галатасарай" і "Газіантеп" провели матч за сценарієм, якому позаздрить Голлівуд. Поєдинок 28 туру Суперліги, який відбувся 21 червня, завершився драматичною нічиєю.

Голлівудські пристрасті у Туреччині

Початок матчу нічого хорошого для "Галатасараю" не віщував, пише 24 канал. Уже на 17 хвилині "Газіантеп" вийшов вперед.

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Та в середині тайму господарі не тільки зрівняли рахунок, але вийшли вперед. Відзначилися зірковий Фалькао та ексгравець "Динамо" Беланда.

По перерві додало перцю в гру вилучення футболіста "Галатасарая" Чалика. Та попри це, Фегулі на 66 хвилині збільшив рахунок – 3:1.

Драматичний камбек

На 78 хвилині гості скоротили рахунок і ситуація для "Галатасараю" стала нервовою.

Арбітр компенсував до основного часу ще 6 хвилин. І на четвертій хвилині орендований у "Шахтаря" нігерієць Оларенваджу Кайоде створив чудо. Нападник забив дивовижний гол.

Та після довгого перегляду VAR арбітр вирішив не зараховувати м'яч, адже побачив фол на початку атаки.

Шість компенсованих хвилин швидко перетворилися у 15.

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І тут з нервами не впорався кіпер "Галатасарая" Окан Коджук. Він порушив правила, за що на 101-й хвилині отримав вільний удар у власному штрафному.

"Газіантеп" використовував момент на максимум, заробивши пенальті. Удар з позначки реалізував Александру Максим і на 105-й вирвав для своєї команди нічию – 3:3.

Галатасарай – Газіантеп відеоогляд матчу