Головкін – Дерев'янченко: відомі боксери називають українця переможцем

Троє американських боксерів, які дивилися бій Геннадій Головкін – Сергій Дерев'янченко з рингсайда, вважають, що перемогу здобув український спортсмен.Своїм думки висловили Девін Хейні, Джаррелл Міллер і Тевін Фармер.

Девін Хейні, "тимчасовий" чемпіон WBC в легкій вазі: "Був конкурентний бій. Я вважав, що перед останнім раундом все було рівненько. Думаю, Сергій переміг. Він наносив більш точні удари, був активнішим і багато разів насідав на GGG. Нокдаун, звичайно, зробив все конкурентним. Коли оголосили, що буде одностайне рішення суддів, думав, що Сергію".

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Джаррелл Міллер, експретендент в суперважкій вазі: "Він (Головкін, – Спорт24.) Не виграв. Не виграв він бій, друже. Ні, не виграв. Не виграв. Як на мене, Сергій взяв бій щонайменше з 1-2 раундами попереду. Так, потрапив у нокдаун, але він перебоксував Головкіна, добре рухався, завдав безліч ударів. Хороший бій, але Сергій переміг".

Тевін Фармер, чемпіона IBF у другій напівлегкій вазі: "Як на мене, тут нічия або перемога Сергія. Конкурентний бій. Дерев'янченко, вище ніс, залишайся сфокусованим і повертайся".

До слова: ESPN, BoxingScene та вболівальники віддали перемогу Дерев'янченку в бою з Головкіним

У перемозі казахстанського боксера також сумнівається відомий футболіст Вейн Руні, який відвідав бій. На думку Руні, перемога мала дістатися українцю.

Спорт24 писав, що перемогу рішенням суддів здобув Геннадій Головкін. У першому раунді Дерев'янченко побував у неочевидному нокдауні. Українець показував рефері, що Геннадій пробив по потилиці, але той був незворушний.

Обидва боксери та промоутер Головкіна заявили, що у 2020 році може відбутися матч-реванш.