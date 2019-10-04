Головкін – Дерев’янченко: анонс чемпіонського бою

Казахстанець Геннадій Головкін та українець Сергій Дерев'янченко в ніч з 5-го на 6-е жовтня поборються за вакантний пояс IBF та IBO у середній вазі. Спорт24 пояснює, чому цей бій особливий.

Головкін – Дерев’янченко. Головне

Що: бій у середній вазі за вакантні пояси IBF та IBO

Де: США, "Медісон-сквер-гарден"

Коли: ніч із суботи на неділю 6-го жовтня, 5:00

Трансляція: канал Xsport

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Чим важливий та цікавий бій

У середній вазі домінує мексиканець Сауль Альварес. Саме він володів поясом IBF і повинен був захищати титул у поєдинку із Сергієм Дерев'янченком. Та сторони не домовилися. Чому? В Альвареса заявляють, що команда українця вимагала надто високу суму за бій. У Сергія переконують, що команда Канело пропонувала смішні умови.

Ще одним аргументом команди Альвареса було те, що Дерев'янченко програв Даніелю Джейкобсу в поєдинку за пояс IBF. Сауль переміг американця й забрав пояс собі. Мексиканець не хотів битися з українцем, який, на його думку, апріорі слабший суперник. З Саулем можна погодитися, оскільки Сергій не настільки медійно розкручений боксер.

Хай би що, але боксери не домовилися про поєдинок, тому IBF зробила пояс вакантним.

Джейкобс – Дерев'янченко відеоогляд бою

16-го вересня 2017 року Головкін, будучи чемпіоном світу за версіями WBA, WBC, IBF, IBO, вперше зустрівся з Альваресом. Бій завершився нічиєю. Через рік, 15-го вересня 2018 року, боксери провели ще один бій. Казахстанець програв рішенням суддів. Відтоді в середній вазі домінує Канело.

Альварес – Головкін відеоогляд другого бою

Головкін намагався добитися ще одного поєдинку, але мексиканець навідріз відмовляється. Для Головкіна мексиканець головна ціль у середній вазі. Однак поки Геннадій не знає, як добитися поєдинку з Канело. Як варіант, перемога в бою за титул IBF. Хоча Альварес дав зрозуміти, що цей пояс для нього другорядний.

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Фахівці списують Головкіна з рахунків, оскільки йому вже 37 років. На думку експертів, у кар'єрі Геннадія настав момент істини. Якщо він програє Дерев'янченку, то це "дзвіночок" про те, що час вішати на цвях боксерські рукавички.

Те ж саме стосується Дерев'янченка, якому в кінці жовтня виповниться 34 роки. Сергій має невдалий досвід у боротьбі за пояс IBF. Головкін вважається топ-боксером, тому це справжнє випробування для українця.

Що варто знати про Головкіна

На Олімпійських іграх 2004 року зайняв друге місце у ваговій категорії до 75 кг. Головкін, на прізвисько GGG, дебютував у 2006 році на професійному рингу в середній ваговій категорії (до 72 кг). Перші 8 поєдинків виграв достроково.

11 липня 2009 року вийшов на перший 12-раундовий бій, в поєдинку за звання інтерконтинентального чемпіона WBO нокаутував у другому раунді бразильця Джона Андерсона Карвальо. Потім нокаутував непереможеного Михайла Макарова. У 2010 році Головкін підписав контракт з промоутерською компанією братів Кличків K2 Promotions. Наразі співпрацює з Matchroom Boxing (Едді Хірн).

Казахстанець колишній чемпіон світу за версіями WBA (2010-2018), IBF (2015-2018), WBC (2016-2018), IBO (2011-2018), The Ring (2018-2018). Головкін відомий як потужний і технічний панчер, який виграв більшість своїх поєдинків достроково. Він здобув 23 перемоги нокаутом підряд протягом 9 років з 22 листопада 2008 до 18 березня 2017 року. Повторив рекорд Бернарда Хопкінса за кількістю захистів титулу чемпіона світу в середній вазі, провівши 20 успішних поєдинків.

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Як боксери підходять до бою

Обидва боксери виграли свої останні поєдинки. Сергій Дерев'янченко у виснажливому бою здолав представника Німеччини Джека Кулкая. Усі три судді віддали мінімальну перемогу українцеві – 116:112 і двічі по 115:113.

Дерев'янченко – Кулкай відеоогляд бою

Найважливіше те, що Сергія повноцінно до поєдинку готує тренер Андре Розьє. Він вже двічі готував боксерів до поєдинку з Геннадієм. Розьє виводив на бій проти казахстанця Деніеля Джейкобса та Кертіса Стівенса (обидвоє програли). Та експерти зазначають, що сила Дерев'янченка виняткового у його команді.

Головкін також зумів перемогти в останньому поєдинку, але зробив це набагато впевненіше. Влітку Геннадій у четвертому раунді нокаутував канадця Стіва Роллса.

Відео нокауту в поєдинку Головкін – Роллс

Головкін вирішив розірвати співпрацю з тренером Абелем Санчесом. Відтепер Геннадій співпрацює з Джонатаном Бенксом. 37-річний фахівець є колишнім тренером Володимира Кличка. Наразі Головкін та Бенкс заявляють, що задоволені співпрацею.

Прогноз

Очевидним фаворитом поєдинку є Геннадій Головкін, який вже все довів на ринзі. Для казахстанця Сергій прохідний суперник. GGG заявляв, що готовий нокаутувати українця в ранніх раундах, однак це навряд чи відбудеться.

Швидше за все, Геннадій здобуде дострокову перемогу в останніх раундах (10-12). Дерев'янченку потрібен "лакі панч". Головкін працює методично, тому в Сергія не буде шансів виграти по очках.