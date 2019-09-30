Головкін – Дерев’янченко: де дивитися онлайн титульний бій

У ніч з 5-го на 6 жовтня у Нью-Йорку на легендарній арені "Медісон-сквер-гарден" відбудеться бій за пояси IBF та IBO у середній вазі. Казахстанець Геннадій Головкін зустрінеться з українцем Сергієм Дерев’янченком.

Поєдинок Геннадій Головкін – Сергій Дерев’янченко покаже стрімінгова платформа DAZN. Бій в Україні відбудеться 6 жовтня. Початок поєдинку – приблизно 04:00 ранку. Читайте також: Головкін – Дерев’янченко: прогноз букмекерів на титульний бій В Україні титульний поєдинок Головкін – Дерев’янченко покаже телеканал Xsport. Переглянути двобій можна по телевізору, а також онлайн на сайті каналу. Для українця це вже буде друга спроба заволодіти поясом IBF. Уперше українець його оскаржував у жовтні 2018 року й тоді поступився роздільним рішенням суддів Даніелю Джейкобсу. Геннадій Головкін – колишній чемпіон світу за версіями WBA (2010-2018), IBF (2015-2018), WBC (2016-2018), IBO (2011-2018), The Ring (2018-2018). Огляд поєдинку Головкін – Дерев’янченко читайте на сайті Спорт24.