Головкін – Дерев’янченко: прогноз букмекерів на титульний бій
У ніч з 5-го на 6 жовтня у США відбудеться бій між Геннадієм Головкіним та Сергієм Дерев’янченком за пояс IBF у середній вазі. Букмекери назвали фаворита поєдинку.
Головкін – Дерев’янченко: прогноз
Казахстанський боксер Головкін встиг змінити тренера й працює з Джонатаном Бенксом – екснаставником Володимира Кличка. Змінити тренера Геннадія змусили невдалі результати в поєдинку із Саулем Альваресом. Останній, до слова, повинен був битися з Дерев'янченком, але команди не змогли домовитися.
У команді українця Дерев'янченка також сильні фахівці, зокрема Андре Розьє. 27-го жовтня 2018 року Дерев'янченко програв Даніелю Джейкобсу в поєдинку за пояс IBF, тому для українця це вже друга спроба завоювати пояс. До слова, Джейкобс згодом програв титул Альваресу.
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Прогноз Pari Match
Очевидним фаворитом поєдинку є Головкін, який свого часу володів поясом IBF. Його перемогу в поєдинку з українцем букмекери оцінили коефіцієнтом 1,24. Шанси Дерев'янченка фахівці Pari Match оцінюють коефіцієнтом 4,10. Нічия в бою – 23.
Разом з тим, експерти Pari Match пропонують вболівальникам боксу вгадати, чи пройдуть боксери всю дистанцію поєдинку. Коефіцієнт на те, що бій триватиме більше, аніж 10 з половиною раундів – 1,87. Такий же коефіцієнт на те, що поєдинок триватиме менше, аніж 10,5 раундів.
Прогноз Фаворит Спорт
Головкін також є фаворитом поєдинку, на думку букмекерів компанії "Фаворит Спорт". На те, що Головкін завоює пояс IBF, здолавши Сергія, експерти пропонують коефіцієнт 1,23.
Дерев'янченко є андердогом поєдинку. Його перемогу фахівці оцінюють коефіцієнтом 4,30. Нічия в поєдинку – 26.
Прогноз 1xbet
Букмекери 1xbet пропонують коефіцієнт 3,72 на подвійний підсумок бою: Дерев'янченко переможе Головкіна, або ж буде нічия. Перемогу Сергія в бою фахівці оцінили коефіцієнтом 4,42.
Фахівці 1xbet, як і всі інші букмекери, вважають фаворитом бою казахстанця. Його перемогу в поєдинку проти Дерев'янченка в 1xbet оцінили коефіцієнтом 1,24.
Бій Дерев'янченко – Головкін відбудеться 5 жовтня в Нью-Йорку на Медісон-сквер-гарден. Переможець поєдинку буде зобов'язаний провести перший захист чемпіонського титулу за останні пів року після жовтневого поєдинку.
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