Головкін – Дерев’янченко: онлайн-трансляція чемпіонського бою

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Головкін – Дерев'янченко: онлайн-трансляція бою 5 жовтня 2019
Головкін – Дерев’янченко: онлайн-трансляція чемпіонського бою / 24 канал

У ніч з 5 на 6 жовтня у США на арені Медісон-сквер-гарден відбудеться бій за пояс IBF у середній вазі. Казахстанець Геннадій Головкін зустрінеться з українцем Сергіє Дерев’янченком. Поєдинок можна переглянути онлайн.

Вечір боксу на легендарній арені "Медісон-сквер-гарден" розпочнеться о 04:00 за київським часом. Бій Головкін – Дерев’янченко розпочнеться о 05:30 за київським часом.

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Поєдинок Геннадій Головкін – Сергій Дерев’янченко покаже стрімінгова платформа DAZN. В Україні титульний поєдинок можна буде переглянути по телебаченню на каналі Xsport.

Дивитися канал Xsport можна на платформах Megogo та Oll.TV за наявності підписки. Онлайн-трансляція бою Головкін – Дерев’янченко доступна за цим посиланням.

Огляд бою Головкін – Дерев’янченко читайте на сайті Спорт24.

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Теги: Спорт Бокс Новини Спорту Дерев'янченко – Головкін Сергій Дерев'янченко
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