Головкін – Дерев’янченко: онлайн-трансляція чемпіонського бою
У ніч з 5 на 6 жовтня у США на арені Медісон-сквер-гарден відбудеться бій за пояс IBF у середній вазі. Казахстанець Геннадій Головкін зустрінеться з українцем Сергіє Дерев’янченком. Поєдинок можна переглянути онлайн.
Вечір боксу на легендарній арені "Медісон-сквер-гарден" розпочнеться о 04:00 за київським часом. Бій Головкін – Дерев’янченко розпочнеться о 05:30 за київським часом.
Читайте також: Головкін – Дерев’янченко: анонс чемпіонського бою
Поєдинок Геннадій Головкін – Сергій Дерев’янченко покаже стрімінгова платформа DAZN. В Україні титульний поєдинок можна буде переглянути по телебаченню на каналі Xsport.
Дивитися канал Xsport можна на платформах Megogo та Oll.TV за наявності підписки. Онлайн-трансляція бою Головкін – Дерев’янченко доступна за цим посиланням.
Огляд бою Головкін – Дерев’янченко читайте на сайті Спорт24.