Дерев’янченко у видовищному поєдинку програв Головкіну сумнівним рішенням суддів

Український боксер Сергій Дерев’янченко не зміг завоювати вакантні чемпіонські пояси IBF та IBO в середній вазі. У ніч з 5 на 6 жовтня на арені Медісон-сквер-гарден українець сумнівним рішенням суддів програв Геннадію Головкіну.

Уже в першому раунді українець побував у нокдауні після серії ударів Головкіна. Українець показував рефері, що Геннадій пробив по потилиці, але той був незворушний. Другу трихвилинку Сергій розпочав активною роботою джебом. Головкін же влучив потужним лівим боковим. В українця виникло подвійне розсічення над правим оком.

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Третій раунд собі в активі вже міг занести Дерев’янченко. Українець багато влучав по обличчю та корпусу Головкіна, однак той витримав шквал атак Сергія та контратакував ближче до завершення трихвилинки. Сплески активності Дерев’янченка у нападі ставили у скрутне становище Геннадія. У четвертому раунді він працював першим номером та декілька разів потужно влучив по обличчю казахстанця.

У п'ятому раунді українцю вдалося пробити хорошу серію джебів. Натомість Головкін провів прекрасний аперкот, а Дерев'янченко відповів ударом по печінці. Було помітно, що Геннадій відчув важкий удар. Екватор поєдинку виявився досить рівним. Головкін пропустив декілька ударів на початку раунду, але почав працювати першим номером та влучив лівим боковим по розсіченню українця.

Сьомий раунд нічим принциповим не відрізнявся від попередніх, однак градус бою помітно виріс. Внаслідок цього боксери продовжували махати руками після гонгу. У восьмому раунді Головкін домінував та затиснув Сергія біля канатів. Українець зумів вийти сухим із води й навіть влучив "двійкою" наприкінці раунду. Було помітно, що Дерев’янченко задихав важче.

На старті дев'ятої трихвилинки Сергій пропустив важкий удар, але встояв. Українець продовжував викидати велику кількість ударів, частина яких досягала цілі. Десятий раунд стовідсотково був за українцем, який приголомшив Головкіна серією важких ударів. Однак Геннадій гідно вистояв та вирівняв ситуацію ближче до кінця раунду. В 11-й трихвилинці боксери продовжили розмін ударами. Останній раунд бійці провели в клінчах.

Перемогу сумнівним рішенням суддів здобув Головкін: 114:113 і двічі по 115:112.