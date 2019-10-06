Сергій Дерев’янченко програв Геннадію Головкіну у поєдинку за вакантні чемпіонські пояси IBF та IBO в середній вазі. Бій відбувся у ніч з 5 на 6 жовтня на арені Медісон-сквер-гарден.

Упродовж усього поєдинку Дерев’янченко здійснював натиск на Головкіна та викидав велику кількість ударів. Втім, саме українець побував у нокдауні в першому раунді.

Читайте також: Дерев’янченко у видовищному поєдинку програв Головкіну сумнівним рішенням суддів

Окрім того, Сергій практично весь поєдинок провів з розсіченням над правим оком. Та це не завадило українцю дати гідний бій іменитому Головкіну.

Казахстанець переміг сумнівним рішенням суддів, після чого був освистаний вболівальниками.

Головкін – Дерев’янченко: відео бою