Головкін ефектно повернувся на ринг, нокаутувавши Роллса: відео

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Головкін нокаутував Роллса
Головкін нокаутував Роллса / Getty Images

В ніч з 8-го на 9 червня в Нью-Йорку Геннадій Головкін (38-1-1, 34 КО) нокаутував канадця Стіва Роллса (19-0, 10 КО).

Поєдинок відбувся на арені Madison Square Garden в Нью-Йорку в договірній вазі – до 74,4 кг. Головкін відправив свого суперника в нокаут у четвертому раунді.

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У 3-му раунді канадець зовсім втратив страх і чітко потрапив Головкін прямим справа в обличчя, після чого в кутку казаха порадили своєму бійцю не затягувати з нокаутом.

Виконання побажання не змусило себе довго чекати: уже в наступній трихвилинці Головкін притиснув Роллса до канатів і виждав момент для нокаутуючого бокового удару, після якого канадець не зміг піднятися з канвасу.

Таким чином, ця перемога стала першою для Геннадія Головкіна після поразки від мексиканського боксера Сауля Альвареса і він успішно дебютував на платформі DAZN. Це був його прем'єрний бій з шести майбутніх при новому телепартнері.

Раніше промоутер Едді Хірн заявляв, що якщо Головкін переможе Роллса, то його наступним суперником знову стане Сауль Альварес.

Відеоогляд бою Головкін – Роллс

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Теги: Новини Спорту Спорт Бокс
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