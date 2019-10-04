Головкін на 100 грам переважив Дерев'янченка перед титульним боєм

У п'ятницю, 4 жовтня, відбулася церемонія зважування перед боєм між Сергієм Дерев'янченком і Геннадієм Головкіним за вакантний пояс IBF.

Початок церемонії зважування був запланований на 22:00, але, станом на 20:00, вже є її результати.

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Автор ESPN Ден Рафаель у себе в Twitter написав, що, окрім раннього початку, процедура була закрита для вболівальників і журналістів.

Результати зважування перед боєм Дерев'янченко – Головкін:

Дерев'янченко – 72,1 кг (159 фунтів).

Головкін – 72,2 кг (159,2 фунта).

Для українця це вже буде друга спроба заволодіти поясом IBF. Уперше українець його оскаржував у жовтні 2018 року й тоді поступився роздільним рішенням суддів Даніелю Джейкобсу.

Геннадій Головкін – колишній чемпіон світу за версіями WBA (2010-2018), IBF (2015-2018), WBC (2016-2018), IBO (2011-2018), The Ring (2018-2018).

Огляд поєдинку Головкін – Дерев’янченко читайте на сайті Спорт24.