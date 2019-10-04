Головкін на 100 грам переважив Дерев'янченка перед титульним боєм
У п'ятницю, 4 жовтня, відбулася церемонія зважування перед боєм між Сергієм Дерев'янченком і Геннадієм Головкіним за вакантний пояс IBF.
Початок церемонії зважування був запланований на 22:00, але, станом на 20:00, вже є її результати.
Читайте також: Дерев'янченко та Головкін провели дуель поглядів перед титульним боєм: відео
Автор ESPN Ден Рафаель у себе в Twitter написав, що, окрім раннього початку, процедура була закрита для вболівальників і журналістів.
Результати зважування перед боєм Дерев'янченко – Головкін:
- Дерев'янченко – 72,1 кг (159 фунтів).
- Головкін – 72,2 кг (159,2 фунта).
Для українця це вже буде друга спроба заволодіти поясом IBF. Уперше українець його оскаржував у жовтні 2018 року й тоді поступився роздільним рішенням суддів Даніелю Джейкобсу.
Геннадій Головкін – колишній чемпіон світу за версіями WBA (2010-2018), IBF (2015-2018), WBC (2016-2018), IBO (2011-2018), The Ring (2018-2018).
Огляд поєдинку Головкін – Дерев’янченко читайте на сайті Спорт24.