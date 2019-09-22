Головкін показав ефектне промо бою проти українця Дерев'янченка: відео

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Геннадій Головкін
Геннадій Головкін / The Boxing Voice

Казахський боксер Геннадій Головкін (39-1-1, 35 КО) проведе бій з українцем Сергієм Дерев'янченком (13-1, 10 КО) 5 жовтня в Нью-Йорку.

Головкін на своїй офіційній сторніці в Instagram розмістив промо відео-ролик до бою проти  Дерев'янченка.

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Дерев'янченко став обов'язковим претендентом на чемпіонський бій у квітні, перемігши рішенням суддів Джека Кулкая. Після цього він піднявся на перше місце у рейтингу IBF.

Мексиканець Сауль Альварес, який володів поясом IBF, не зміг домовитися про бій з українцем, відтак втратив титул. Таким чином, пояс IBF став вакантним і поборотися за нього отримали шанс Дерев'янченко та Головкін.

Хто такий Геннадій Головкін?
Відомий казахстанський боксер, колишній чемпіон світу за версіями WBA (2010-2018), IBF (2015-2018), WBC (2016-2018), IBO (2011-2018), The Ring (2018-2018). Головкін двічі бився з Альваресом: один бій завершився нічиєю, а в іншому Геннадій програв.

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Теги: Спорт Бокс Сергій Дерев'янченко Дерев'янченко – Головкін
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