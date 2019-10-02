Головкін: Якщо Дерев'янченко дасть шанс, то бій буде завершено у 1-2 раунді

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Геннадій Головкін
Геннадій Головкін / boxingnews24.com

Казахстанський боксер Геннадій Головкін перед поєдинком проти Сергія Дерев'янченка заявив, що може нокаутувати українця у перших раундах. Головкін попередив українця, щоб той був пильним.

За словами Головкіна, він хоче продемонструвати свій новий стиль, який передбачає драматичне шоу.

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Я хочу показати вам новий стиль у суботу. Я хочу дотримуватися свого стилю великого драматичного шоу. Якщо він дасть мені шанс у 1-у, 2-у раунді, то бій буде закінчений. Так що не моргай,
– цитує Геннадія Boxing News 24.

Також казахстанський боксер поділився планами на майбутнє, якщо зуміє виграти поєдинок

Якщо я поб'ю Дерев'янченка, у мене відкривається велике майбутнє. Я хочу об'єднати титули, і я хочу гучних імен. Я хочу великий бій. Якщо буде велике ім'я, то я готовий битися у суперсередній вазі,
– розповів Головкін.

Поєдинок Головкін – Дерев’янченко відбудеться у ніч з 5-го на 6 жовтня у Нью-Йорку на легендарній арені "Медісон-сквер-гарден".

Початок поєдинку за київським часом – приблизно 04:00 ранку.

На думку букмекерів, очевидним фаворитом двобою, на кону якого стоятимуть титули IBF та IBO, є саме Геннадій Головкін.

До слова: Головкін – Дерев’янченко: де дивитися онлайн титульний бій

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Теги: Спорт Бокс Дерев'янченко – Головкін Сергій Дерев'янченко
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