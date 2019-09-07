Головне завдання ми ще не вирішили, – Шевченко після матчу збірної України проти Литви

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко відповів на питання журналістів після матчу проти Литви.

Нагадаємо, збірна України на виїзді обіграла Литву. І ще на крок наблизилася до виходу на Євро-2020

Насамперед хочу подякувати вболівальникам, які приїхали з України. Дуже багато фанатів приїхало, за що їм дуже дякую. І друге, що дуже важливо, – сьогодні були звільнені наші військовополонені, відбувся обмін. Ми теж усі за цим стежили. Напевно, це головна подія сьогодні для України. Сподіваюся, усе буде добре...

Думаю, немає сенсу оцінювати нашу команду як топову чи ні по цьому матчу. Сьогодні було багато речей, які виходили, але помилок теж вистачало, зокрема, в обороні. Можливо, хлопцям було важко пристосуватися до якості поля. Тут інший відскок, воно трошки швидше. Але в будь-якому випадку ми повинні грати уважніше.

– Сергій Болбат уперше вийшов у старті національної збірної. Як ви оціните його гру?

– Сергій дуже впевнено провів матч, активно діяв в атаці. Претензій до нього немає.

– Дехто вже починає говорити про перспективи команди у фінальній стадії чемпіонату Європи...

Я б хотів дивитися на речі так само позитивно, як це роблять наші вболівальники. Але зараз я обережно до цього ставлюся. Попереду на нас чекають три поєдинки, в яких стоїть завдання набрати максимум очок, що дозволить нам потрапити на чемпіонат Європи. Потім ми подивимося, яке місце ми посядемо, оцінимо нашу гру, перспективи. Уже після цього можна буде будувати якісь плани. Головне завдання ми ще не вирішили, тому буде неправильно заглядати так далеко.

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– Андрій Ярмоленко вийшов у стартовому складі й був замінений. Оцінюючи його гру, скажіть, чого йому зараз не вистачає?

– Андрій відіграв відмінно. Після його травми непросто грати на штучному полі. За рахунку 2:0 у другому таймі ми вирішили замінити його. Віктор Циганков – рівноцінна заміна для Ярмоленка. Андрій відновився після травми, провів ряд матчів, зміг увійти у гру. Замінюючи Андрія, ми дбали насамперед про те, аби в нього не виникло дискомфорту після поєдинку.

– Чи варто очікувати у вівторок змін у складі в товариській грі з Нігерією?

– Завтра буде день відновлення, подивимося на реакцію гравців. Усе-таки покриття було зовсім інше. Будемо аналізувати, як відреагують м'язи футболістів. Після приїзду до Дніпра й тренування визначимося з виконавцями, які вийдуть на поле. У мене є можливість дати час тим футболістам, які не грали сьогодні. Думаю, ви побачите більше таких імен у складі.

– У цьому відборі на нас чекає ще один матч із Литвою. Можете розповісти про сильні й слабкі сторони сьогоднішнього суперника?

– Тренер збірної Литви перебуває в пошуках оптимального складу. Три місяці тому в поєдинку із Сербією ми побачили ряд нових гравців у цій збірній. По ходу періоду становлення команди важко оцінювати її перспективи.

У другому таймі суперники мобілізувалися, відійшли в глуху оборону й спробували нав'язати нам свій ігровий темп. Було видно, що в них присутня стратегія на цей матч. Але ми вдало зіграли в першому таймі, забили два м'ячі. Після цього литовці стали грати агресивніше. Вони дуже небезпечні на стандартах, тому ми до них поставилися з увагою, що є плюсом для нас.