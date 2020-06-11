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Олександр Гвоздик несподівано вирішив завершити кар'єру

Колишній чемпіон світу з боксу у напівважкій вазі за версією WBC Олександр Гвоздик завершує кар'єру. Це доволі несподіване рішення, адже лише місяць тому він розповідав про плани повернути собі чемпіонський титул, втрачений у 2019 році в бою з росіянином.

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Жодних пояснень чи коментарів щодо свого рішення 33-річний Гвоздик не надав.

Коротко про Олександра Гвоздика

Бронзовий призер Олімпіади 2012 року в Лондоні. Колишній чемпіон світу за версією WBC у напівважкій вазі.

Гвоздик проживає і США. Всього українець провів 18 поєдинків і здобув 17 перемог.

Єдинок поразки Олександру у жовтні 2019 року завдав Артур Бетербієв.