У четвер, 11 червня, трапилося чимало важливих подій у світі спорту. Про найголовніші – читайте у огляді Спорт24.

Перша ліга офіційно назвала дату відновлення сезону

11 червня на зустрічі ПФЛ клуби Першої ліги проголосували за відновлення сезону 2019/20. На користь цього рішення проголосували 11 клубів.

До теми Клуби Другої ліги знову проголосували за дострокове завершення сезону

Згідно з прийнятими рішеннями, чемпіонат має відновитися 23 червня, а завершиться – в серпні. Сезон в Першій лізі буде дограний за регламентом.

Перша ліга з нового сезону буде розширена до 18 клубів. Три клуби піднімуться в УПЛ, звідки знизиться одна команда. Крім того, 4 команди вийдуть з Другої ліги в Першу.

Перехідні матчі плей-офф за право грати у Першій лізі відбудуться в серпні. У них візьме участь 15-та і 16 команди Першої ліги, які зіграють проти команд, що фінішували на третіх місцях в групах Другої ліги ( "Верес" Рівне і "Альянс" Липова Долина).

Ф’юрі та Джошуа домовилися про супербій

Володар боксерських чемпіонських поясів WBA, WBO, IBF та IBO у суперважкій вазі британець Ентоні Джошуа та чемпіон WBC Тайсон Ф'юрі домовилися провести два поєдинки. Перша зустріч плануються влітку 2021 року.

Про це повідомив промоутер Едді Хірн. Він заявив, що сторони досягли принципової домовленості. Зараз ведуться переговори щодо дати й місця проведення боїв.

Ф'юрі – Джошуа: головне

У активі 31-річного Ф'юрі 30 перемог (в тому числі 21 нокаутом) та одна нічия в професійному боксі.

У 30-річного Джошуа 23 перемоги (у тому числі 21 нокаутом) і одна поразка.

Данк українця Ткаченка може стати найкращим у світі

Баскетболіст Іван Ткаченко чудово проявив себе на чемпіонаті світі 3х3. За версією FIBA данк українця є одним із претендентів на найкращий кидків десятиліття у світі.

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Данк потрапив в число 32 кращих данків з 2010-го по 2020 роки. Голосування відбувається на офіційному сайті. Першим конкурентом українця в голосуванні за найкращий данк десятиліття став німець Даніель Тайс.

Ефектний кидок Івана Ткаченка: дивіться відео

Marca назвала найкращих спортсменів XXI століття

Іспанське видання Marca представило рейтинг топ-100 спортсменів XXI століття. Найкращим виявився 23-разовий олімпійський чемпіон американський плавець Майкл Фелпс.

Друге місце зайняв багаторазовий чемпіон світу та переможець Олімпійських ігор з бігу Усейн Болт. До першої трійки також увійшов 20-разовий переможець турнірів серії "Великого шолома" тенісист Роджер Федерер.

У топ-10 потрапили двоє футболістів – аргентинський нападник "Барселони" Ліонель Мессі, який посів сьоме місце і португальський форвард "Ювентуса" Кріштіану Роналду (10-е).

У топ-100 виявився український боксер Володимир Кличко – 98 позиція.