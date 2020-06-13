Унікальне місце бою Усика, скасування гран-прі Формули-1: головні новини спорту 12 червня
У п'ятницю, 12 червня, трапилося чимало важливих подій у світі спорту. Про найголовніші – читайте у огляді Спорт24.
Неординарне місце бою Усика
Промоутер Matchroom Boxing Едді Хірн повідомив, що бій українця Олександра Усика з британцем Дереком Чісорою може відбутись на території саду промоутерської компанії у Брентвуді за 25 кілометрах від Лондона. Бій відбудеться без глядачів.
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Раніше він виключав можливість організації бою з Чісорою в саду свого маєтку, але тепер Хірн не виключив, що обставини змусять його піти на такий крок.
Переможець бою Усик – Чісора зможе в майбутньому розраховувати на зустріч з чемпіоном світу в суперважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBF і IBO Ентоні Джошуа.
Скасування гран-прі Формули-1
Формула-1 офіційно підтвердила, що в сезоні-2020 через пандемію коронавірусу не дорахується ще трьох етапів. Ними стали гран-прі Азербайджану, Сінгапуру та Японії.
Керівництво гонок шукатиме альтернативні варіанти для заповнення календаря. Всього необхідно провести вісім гонок – це необхідний мінімум для визначення чемпіона Формули-1.
Організатори сезону розраховують в 2020 році провести мінімум 15 гран-прі, що дозволить отримати виплати за телевізійними контрактами.
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Зінченко у символічній команді світу
Футболіст національної збірної України і англійського "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко потрапив до символічної збірної виконавців 1996 року народження. Він виявився єдиним українцем у ній, але поруч із ним опинився партнер із "МанСіті".
Такі віртуальні команди склав відомий портал Bleacher Report Football. Представники ЗМІ переглянули усіх футболістів починаючи із 1985-го до 2000-го року народження.
Гравців оцінювали за рівнем продуктивності на футбольному полі та здібностями.
Браянта посмертно нагородили премією
Легендарний баскетболіст Кобі Браянт відзначений премією за внесок у розвиток Лос-Анджелеса. Спортсмен посмертно нагороджений премією Еммі.
Також на честь баскетболіста Компанія Spalding випустить м'яч. У продаж вони надійдуть у обмежених кількостях з 15 червня. На ньому буде автограф спортсмена і характерне забарвлення під зміїну шкіру в честь прізвиська Кобі.