У п'ятницю, 12 червня, трапилося чимало важливих подій у світі спорту. Про найголовніші – читайте у огляді Спорт24.

Неординарне місце бою Усика

Промоутер Matchroom Boxing Едді Хірн повідомив, що бій українця Олександра Усика з британцем Дереком Чісорою може відбутись на території саду промоутерської компанії у Брентвуді за 25 кілометрах від Лондона. Бій відбудеться без глядачів.

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Раніше він виключав можливість організації бою з Чісорою в саду свого маєтку, але тепер Хірн не виключив, що обставини змусять його піти на такий крок.

Переможець бою Усик – Чісора зможе в майбутньому розраховувати на зустріч з чемпіоном світу в суперважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBF і IBO Ентоні Джошуа.

Скасування гран-прі Формули-1

Формула-1 офіційно підтвердила, що в сезоні-2020 через пандемію коронавірусу не дорахується ще трьох етапів. Ними стали гран-прі Азербайджану, Сінгапуру та Японії.

Керівництво гонок шукатиме альтернативні варіанти для заповнення календаря. Всього необхідно провести вісім гонок – це необхідний мінімум для визначення чемпіона Формули-1.

Організатори сезону розраховують в 2020 році провести мінімум 15 гран-прі, що дозволить отримати виплати за телевізійними контрактами.

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Зінченко у символічній команді світу

Футболіст національної збірної України і англійського "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко потрапив до символічної збірної виконавців 1996 року народження. Він виявився єдиним українцем у ній, але поруч із ним опинився партнер із "МанСіті".

Такі віртуальні команди склав відомий портал Bleacher Report Football. Представники ЗМІ переглянули усіх футболістів починаючи із 1985-го до 2000-го року народження.

Гравців оцінювали за рівнем продуктивності на футбольному полі та здібностями.

Браянта посмертно нагородили премією

Легендарний баскетболіст Кобі Браянт відзначений премією за внесок у розвиток Лос-Анджелеса. Спортсмен посмертно нагороджений премією Еммі.

Spalding is releasing this Kobe Bryant basketball on Monday 6/15, in a limited edition Mamba snakeskin cover. pic.twitter.com/8pC8tIfXL2 — Nick DePaula (@NickDePaula) June 11, 2020

Також на честь баскетболіста Компанія Spalding випустить м'яч. У продаж вони надійдуть у обмежених кількостях з 15 червня. На ньому буде автограф спортсмена і характерне забарвлення під зміїну шкіру в честь прізвиська Кобі.