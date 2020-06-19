Тімо Вернер офіційно покидає "Лейпциг", а Олександр Усик зустрінеться з Ентоні Джошуа. Головні новини спорту за 18 червня – читайте у дайджесті.

Вернер перейшов у "Челсі"

Нападник збірної Німеччини Тімо Вернер офіційно став гравцем лондонського "Челсі". Про підписання контракту з Вернером повідомляє офіційний сайт "Челсі".

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Гравець залишиться у "Лейпцизі" до завершення чинного сезону.

Футболіст приєднається до "Челсі" у липні, коли пройде медогляд. Тімо не допоможе "Лейпцигу" у Лізі чемпіонів, яка буде дограна у серпні.

Ймовірно, що німець не зможе зіграти у Лізі чемпіонів і за "Челсі", якому потрібно зіграти в 1/8 фіналу проти "Баварії".

Умови контракту не розголошуються. Іноземні ЗМІ повідомляються, що "Челсі" уклав з 24-річним форвардом контракт на п'ять років.

Трансфер німця обійдеться "Челсі" у 47,5 мільйона фунтів стерлінгів. Футболіст буде заробляти приблизно 170 тисяч фунтів на тиждень.

Відео голів Тімо Вернера у сезоні 2019/2020

Усик проведе бій з Джошуа

Олександр Усик може отримати шанс завоювати титул чемпіона світу в суперважкій вазі вже у третьому поєдинку.

Суперником непереможного Усика стане британець Ентоні Джошуа, який володіє титулами WBA, WBO, IBF.

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Промоутер британця Едді Хірн не виключає, що його підопічний після бою з Кубратом Пулєвим (25 липня) битиметься з Усиком.

Ентоні доведеться відкласти бій з Тайсоном Ф'юрі, хоча британці вже домовилися про два поєдинки у 2021 році.

Чи буде у нас поєдинок з Олександром Усиком перед зустріччю з Ф'юрі? Можливо. Чи можна з ним домовитися? Можливо. Чи дозволить це WBO?Ніхто не знає,

– сказав Хірн.

Тільки після захисту титулу WBO Джошуа зустрінеться з володарем поясу WBC Тайсоном Ф'юрі.

Втім, Хірн зазначив, що поєдинок Ф'юрі – Джошуа відбудеться у будь-якому випадку.

У Японії знайшли тіло загиблого українського спортсмена

У Японії 12 травня знайшли тіло загиблого українського спортсмена Олексія Борисенка.

Тіло 37-річного Олексія Борисенка впізнали через місяць після того, як воно було знайдене біля вершини Фудзі.

Про зникнення Борисенка стало відомо у березні.

Повідомлялося, що Борисекно приїхав до Японії 26 лютого для участі у марафоні, але забіг скасували через спалах коронавірусу.

Припускають, що він міг піти на гору Фудзі у складі невеликої групи людей. Хоча підійматися на гору у цю пору року заборонено.

Востаннє його бачили в готелі в Токіо, там він начебто мав із собою якесь спорядження – ймовірно, для походу в гори.

Ребров розвіяв чутки про "Фенербахче"

Український тренер Сергій Ребров поставив крапку щодо чуток з призначенням у турецький "Фенербахче".

Екстренер київського "Динамо" не вів перемовини зі стамбульцями.

До слова "Ференцварош" Реброва вдруге поспіль став чемпіоном Угорщини

46-річний фахівець назвав чутками інформацію, що він очолить "Фенербахче". Свого часу Ребров грав за турків.

"Чутки з Туреччини можуть йти про кого завгодно. Торік, наприклад, ходило багато чуток про українських тренерів і футболістів. Для Туреччини це абсолютно нормально. Ніяких офіційних розмов з "Фенербахче" у мене немає", – сказав Ребров.

Наразі у Реброва чинний контракт з "Ференцварошем".