Розклад матчів збірної України, коронавірус у ФК "Рух": головні новини спорту 19 червня
У п'ятницю, 19 червня, трапилося чимало важливих подій у світі спорту. Про найголовніші – читайте у огляді Спорт24.
Календар матчів збірної України у Лізі націй та Євро-2020
Збірна України ще до кінця 2020 року проведе всі матчі Ліги націй. Там її суперниками будуть збірні Німеччини, Іспанії та Швейцарії. А вже у 2021 році зіграє на чемпіонаті Європи.
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Календар збірної України на Євро-2020
- 13.06.2021 Україна – Нідерланди (Амстердам)
- 17.06.2021 Україна – переможець плей-офф (Бухарест)
- 21.06.2021 Україна – Австрія (Бухарест)
1/8 фіналу Євро-2020 відбудеться з 26-29 червня. Чвертьфінали – 2-3 липня. Півфінальні зустрічі відбуватимуться з 6-7 липня. Фінал Євро-2020 відбудеться 11 липня в Лондоні.
Ліга націй
Збірна України в рамках Ліги націй зіграє проти Іспанії, Німеччини і Швейцарії. Всі матчі відбуватимуться о 21:45.
- 03.09.2020 Україна – Швейцарія
- 06.09.2020 Іспанія – Україна
- 10.10.2020 Україна – Німеччина
- 13.10.2020 Україна – Іспанія
- 13.11.2020 Німеччина – Україна
- 16.11.2020 Швейцарія – Україна
У футболістів "Руху" виявили коронавірус
Ряд футболістів "Руху" здав позитивний тест на COVID-19. Очікується офіційна заява керівництва клубу.
Гравці здавали тести перед поновленням Першої ліги, останній з яких дав кілька позитивних результатів. Точна кількість хворих гравців поки невідома.
Поновлення сезону у Першій лізі заплановано на 24 червня, в цей день "Рух" повинен приймати краматорський "Авангард".
"Маріуполь" може змінити тренера
У тренерському кріслі "Маріуполя" можуть відбутись зміни. Остап Маркевич може влаштуватись у клубі УПЛ.
Наставник є одним із головних кандидатів на посаду тренера "Маріуполя". Зараз приазовців тренує Олександр Бабич, який працює у клубі ще з 2017 року.
Додамо, що "Маріуполь" розташовується на восьмій сходинці таблиці, у їх активі 27 пунктів.
"Ворскла" несподівано перемогла "Дніпро-1"
Полтавська "Ворскла" перемогла "Дніпро-1" у матчі 27-го туру УПЛ. Обидва м'ячі забив Руслан Степанюк, він відзначився на 19-й та 48-й хвилині.
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На 6-й хвилині головний арбітр матчу Денис Шурман призначив пенальті у ворота "Ворскли" за фол проти Сергія Булеци, але потім скасував 11-метровий. На повторі видно, що Володимир Чеснаков наступив на ногу Булеці. Система VAR у цій грі не була задіяна.
- Після 27-ми турів "Дніпро-1" лідирує у другій "шістці", посідаючи 7-ме місце (34 бали).
- "Ворскла" піднялася на 9-ту сходинку (26).
- У наступному, 28-му, турі, "Дніпро-1" зіграє на виїзді з "Маріуполем". "Ворскла" прийме "Олімпік". Обидва матчі відбудуться 28 червня.