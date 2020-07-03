У четвер, 2 липня, трапилося чимало важливих подій у світі спорту. Про найголовніші – читайте у огляді Спорт24.

Де Україна зіграє матчі Ліги націй проти Іспанії, Німеччини та Швейцарії

Збірна України у Лізі націй зіграє проти Німеччини, Іспанії та Швейцарії. Два матчі проведе Київ, а один відбудеться у Львові.

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Виконком Української асоціації футболу вирішив довірити Львову домашній матч проти збірної Швейцарії. Натомість Іспанію та Німеччину "синьо-жовті" приймуть в Києві.

Варто додати, що резервним стадіоном для усіх трьох матчів є ОСК "Металіст" в Харкові.

Календар домашніх матчів збірної України в Лізі націй

Україна – Швейцарія. 3 вересня 2020 року. Львів, "Арена Львів".

Україна – Німеччина. 10 жовтня 2020 року. Київ, НСК "Олімпійський".

Україна – Іспанія. 13 жовтня 2020 року. Київ, НСК "Олімпійський".

У клубі Мілевського спалах коронавірусу

У брестському "Динамо", за яке грають три українці Олександр Нойок, Артем Мілевський та Євген Хачеріді, стався спалах коронавірусу.

Вже кілька гравців брестського "Динамо" заразились коронавірусом. Один з них – український півзахисник Олександр Нойок. Також відомо, що коронавірус виявлений у деяких працівників клубу.

У пресслужбі брестського "Динамо" відмовилися коментувати ситуацію, запевнивши, що на всі питання після гри зі "Смолевичами" (3-го липня) відповість головний тренер Сергій Ковальчук.

Садовий готовий взяти на баланс Львова футбольну академію "Карпат"

Міський голова Львова Андрій Садовий заявив, що місто готове взяти на баланс футбольну академію ФК "Карпати", яка надалі може стати основою для відродження футбольного клубу.

Що відбувається у "Карпатах"

29 червня "Карпати" офіційно повідомили, що не поїдуть на матч УПЛ з "Маріуполем" через брак коштів.

До слова: "Динамо" виступило з проханням пустити уболівальників на фінал Кубка України

"Карпати" заявляють, що не мають власних ресурсів та резервів для продовження життєдіяльності.

За версією клубу, один з власників клубу відмовляється фінансувати команду. Власниками клубу є дві іноземні компанії – "Менділ Лімітед", яка віднедавна належить Смалійчуку, та "Крісал Холдінгс", що відповідно до документів, належить Каті Парпі.

ЗМІ називають фактичним власником 50% "левів" олігарха Ігоря Коломойського.

Сергій Ребров – найкращий тренер року в Угорщині

Український фахівець Сергій Ребров, який працює з "Ференцварошем", визнаний тренером року в Угорщині. Українець двічі поспіль привів команду до чемпіонства в угорському чемпіонаті.

Команда Реброва в цьому сезоні захистила чемпіонський титул і виступала в груповому етапі Ліги Європи.

До призначення українського тренера "Ференцварош" ставав чемпіоном всього один раз за 14 років. Такий результат угорській команді вдавався ще у далекому 2004 році.