У понеділок, 22 червня, трапилося чимало важливих подій у світі спорту. Про найголовніші – читайте у огляді Спорт24.

"Динамо" у матчі чотирма пенальті та вилучення перемогло "Колос"

"Динамо" у заключному матчі 27-го туру української Прем’єр-ліги здолало "Колос". Гра відбулася у Києві на "Олімпійському" і завершилася перемогою підопічних Олексія Михайличенка з рахунком 2:1.

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Арбітр матчу Сергій Бойко призначив чотири пенальті і показав одну червону картку. На 53-й хвилині рахунок міг відкрити Андрій Богданов, але його удар з 11-метрової позначки відбив голкіпер киян Георгій Бущан. Незабаром гості залишилися в меншості. За дві жовті картки був вилучений Кирило Петров. Рахунок був відкритий на 64-й хвилині завдяки точному удару Віктора Циганкова з пенальті. "Колос" відігрався також за допомогою 11-метрового, відзначився Арні Вільхьяльмссон. Перемогу "Динамо" в кінцівці зустрічі приніс Карлос Де Пена, який також забив з пенальті.

Динамо – Колос: головне

Підопічні Олексія Михайличенка (55 балів) закріпилися на другому місці в турнірній таблиці УПЛ, залишивши третю "Зорю" на відстані 3 очок. "Колос" замикає верхню шістку із 26 балами у своєму активі.

У наступному турі "біло-сині" 28 червня в Чернігові зіграють з "Десною", а команда Костишина днем раніше прийматиме "Олександрію".

ПФК "Львів" очолив Георгій Цецадзе

ПФК "Львів" 22 червня офіційно змінив головного тренера команди. Посаду Єгіше Мелікян зайняв грузин Георгій Цецадзе. Сторони уклали контракт на один рік з можливістю продовження ще на один сезон.

Що відомо про Цецадзе

Останнім місце роботи 45-річного грузина був "Сабуртало". Фахівець також очолював "Самтредіа", збірні Грузії U-21 і U-19, "Локомотив" Тбілісі і "Ділу".

Також він працював асистентом у національній збірній Грузії, збірних Грузії U-17 і U-16 і "Ділі".

Ще один український футболіст підхопив COVID-19

Клуб Першої ліги України "Балкани" повідомив про позитивний аналізі на коронавірус у одного зі своїх футболістів. Команда здавала ПЛР-тести в минулу п'ятницю.

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Хворий футболіст – це 22-річний півзахисник Владислав Сидоренко, який поповнив ряди балканців у зимове міжсезоння.

За словами лікаря команди Першої ліги, хвороба у гравця минає безсимптомно. Інфікований футболіст перебуває на самоізоляції, а "Балкани" 23 червня повторно пройдуть тестування на COVID-19.

Ісмаїлі успішно прооперовали у Римі

Захисник "Шахтаря" Ісмаїлі успішно переніс операцію на травмованому коліні. Хірургічне втручання пройшло в Римі, столиці Італії.

Травма Ісмаїлі: що відомо

Ісмаїлі зазнав прикрої травми на тренуванні "Шахтаря". За його підсумками у Ісмаїлі діагностували пошкодження передньої хрестоподібної зв'язки колінного суглоба.

На гравця чекає операція. У гру бразилець зможе повернутися приблизно через пів року.

У нинішньому сезоні Ісмаїлі зіграв 21 матч в УПЛ, в яких забив два м'ячі і зробив 5 результативних передач.