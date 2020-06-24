У вівторок, 23 червня, трапилося чимало важливих подій у світі спорту. Про найголовніші – читайте у огляді Спорт24.

Перша ракетка світу Новак Джокович заразився COVID-19

Новак Джокович здав позитивний тест на COVID-19. У серба виявили коронавірус після виступу на виставковому турнірі в Задарі (Хорватія). Джокович виступив із заявою, в якій підтвердив хворобу та заявив, що йде на самоізоляцію.

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Коронавірус також був виявлений у Григора Димитрова та його тренера, Віктора Троїцькі і його вагітної дружини. Також вірус у Борни Чорича і фітнес-тренера Джоковича.

На турнірах, які Джокович організував останніми тижнями, тенісисти не дотримувалися рекомендацій. Учасники обіймалися, тиснули одне одному руки. Джокович перетинався з носієм коронавірусу – баскетболістом Ніколою Янковичем.

Усик – Джошуа: промоутер назвав дату бою

Український боксер Олександр Усик невдовзі може отримати бій з чемпіоном світу за версіями WBA, WBO, IBF Ентоні Джошуа. У команді британського боксера назвали потенційну дату двобою.

Промоутер Едді Хірн розповів, що Джошуа може провести бій з українцем Олександром Усиком навесні 2021 року.

Усик – Джошуа: головне

Поєдинок українця і британця активно почали обговорювати після резонансної заяви глави Top Rank Боба Арума.

Той сказав, що Усику слід зустрітися з Ділліаном Уайтом та розіграти право на бій з переможцем поєдинку Ентоні Джошуа – Тайсон Ф'юрі.

Уайт – офіційний претендент на титул WBC, яким володіє Ф'юрі.

У команді Усика різко відповіли Аруму. Промоутер українця Олександр Красюк заявив, що Усику не потрібно битися з Уайтом.

Також повідомлялося, що Усик не готовий відступити за гроші.

Повернення Еліни Світоліної на корт

П'ята ракетка світу Еліна Світоліна наступного тижня зіграє на першому турнірі після коронавірусної паузи. Українська тенісистка виступить на змаганнях в Монтре, Швейцарія, які пройдуть 3-5 липня.

Також у списку учасниць: хорватка Донна Векич, Іга Свьонтек з Польщі, швейцарки Вікторія Голубич, Жиль Тайхманн і інші.

У "Волині" виявили хворих на COVID-19

У черговому українському футбольному клубі виявили хворих на COVID-19. Тепер заражені коронавірусом у двох клубах УПЛ та трьох з Першої ліги.

Два позитивні тести здали члени тренерського штабу "Волині". Повідомляється, що всі гравці здорові. Команда готова до матчу 20-го туру першої ліги проти "Чорноморця".

В яких клубах виявили COVID-19