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Футболіст "Динамо" Гармаш уперше за кар'єру змінив імідж: фото
24 червня , 14:45 Футболіст "Динамо" Гармаш уперше за кар'єру змінив імідж: фото
Юрій Семенюк
Помер Юрій Дячук-Ставицький: що відомо про заслуженого тренера України
24 червня , 14:19 Помер Юрій Дячук-Ставицький: що відомо про заслуженого тренера України
Софія Кулай
16-річний голкіпер вивів "Ворсклу" у фінал Кубка України з футболу: відео
22:14, 24 червня 16-річний голкіпер вивів "Ворсклу" у фінал Кубка України з футболу: відео
Стало відомо, коли "Динамо" і "Шахтар" зіграють останнє "класичне" у сезоні
19:23, 24 червня Стало відомо, коли "Динамо" і "Шахтар" зіграють останнє "класичне" у сезоні
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Роналдінью – геній футболу. Винесла б максимум із матчу з таким футболістом, – Тетяна Романенко
17:16, 24 червня Роналдінью – геній футболу. Винесла б максимум із матчу з таким футболістом, – Тетяна Романенко
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