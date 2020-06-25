У середу, 24 червня, трапилося чимало важливих подій у світі спорту. Про найголовніші – читайте у огляді Спорт24.

16-річний воротар вивів "Ворсклу" у фінал Кубка України

"Маріуполь" та "Ворскла" розіграли другу путівку до фіналу Кубка України-2019/20.

Полтавчани обіграли приазовців за порожніх трибун стадіону імені Бойка в Маріуполі та вийшли до вирішального матчу турніру. Основний час зустрічі закінчився внічию 1:1, в екстратаймах команди голів не забили. І тут світу явив себе 16-річний воротар "Ворскли" Павло Ісенко, якого Юрій Максимов випустив на поле незадовго до фінального свистка. Хлопець відбив три пенальті і витягнув полтавський колектив у фінал Кубка.

У фінальному матчі турніру "Ворскла" побореться за трофей з київським "Динамо", яке в першому півфіналі впоралося з першоліговим "Минаєм" (2:0).

Фінал Кубка України-2019/20 відбудеться 8-го липня на "Арені-Львів".

Помер екстренер "Карпат" Юрій Дячук-Ставицький

24 червня о другій годині ночі на 73-му році життя помер Юрій Дячук-Ставицький. Понад п’ять років Юрій Дячук-Ставицький боровся із онкологічним захворюванням.

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Кар'єра Юрія Дячука-Ставицького

Під керівництвом Дячука-Ставицького "Карпати" стали першим півфіналістом Кубка України, який не грав в елітному дивізіоні, це було у сезоні 2005/06.

Також він разом із "зелено-білими" повернулися у найвищий дивізіон. Крім того, Дячук-Ставицький працював спортивним та генеральним директором "левів", а також входив у тренерський штаб Мирона Маркевича – зокрема, у бронзовому сезоні 1997/98.

Протягом своєї тренерської кар'єри Юрій Михайлович також встиг попрацювати у "Волині" та "Газовику". Тривалий час відповідав за розвиток дитячого футболу в "Карпатах". У 2017 році покинув львівський клуб через поганий стан здоров'я.

Дата матчу "Динамо" – "Шахтар"

Дирекція Прем'єр-ліги затвердила розклад матчів 29 туру, центральним у якому стане протистояння "Шахтаря" та "Динамо".

У центральному поєдинку туру зійдуться гранди українського футболу – "Динамо" та "Шахтар". Зустріч у Києві відбудеться в суботу, 4 липня, Початок гри – о 19:30.

До слова, у попередньому "класичному" дербі в кінці травня "гірники" обіграли "Динамо" з рахунком 3:1.

"Карпати" втратили двох лідерів

Нападник Матар Діеє та півзахисник Єгор Назарина залишили львівські "Карпати".

Сенегалець повернувся в донецький "Олімпік", якому належить контракт футболіста, а в орендованого у бельгійського "Антверпена" Назарини закінчився термін його орендної угоди.

Втрати "Карпат"