Шалене святкування "Ліверпуля", видатний бій Кличка: головні новини спорту 26 червня
У п'ятницю, 26 червня, вболівальники "Ліверпуля" продовжили святкування першого чемпіонства за 30 років, а боєць Хабіб Нурмагомедов дізнався наступного суперника. Головні новини спорту за 26 червня – читайте у дайджесті Спорт 24.
Хабіб повертається
Чемпіон UFC у легкій вазі Хабіб Нурмагомедов восени 2020 року повернеться в октагон. Росіянин проведе бій проти тимчасового чемпіона UFC Джастіна Гейджі.
Алі Абдель-Азіз, який представляє інтереси обох бійців, підтвердив, що поєдинок пройде на турнірі UFC 253.
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Турнір UFC 253 відбудеться 19 вересня в Абу-Дабі. На кону поєдинку Хабіб – Гейджі буде повноцінний титул чемпіона UFC.
Також можна стверджувати, що Хабіб пробуде за межами боїв понад рік. Попередній поєдинок непереможний росіянин провів ще 7 вересня 2019 року.
Тоді Нурмагомедов переконливо здолав Дастіна Пуар'є.
Натомість Гейджі до цього виходив в октагон у травні. Американець сенсаційно нокаутував Тоні Фергюсона.
Фінал Кубка України пройде у Харкові
Фінал Кубка України з футболу сезону 2019/2020 перенесли. Поєдинок, який мав пройти 8 липня, не відбудеться у Львові.
Фінальний матч між "Динамо" Київ та "Ворсклою" Полтава відбудеться у Харкові на стадіоні ОСК "Металіст".
У п'ятницю, 26 червня, інформацію офіційно підтвердила УАФ (Українська асоціація футболу).
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Рішення перенести фінал у Харків прийняте після рекомендації Міністерства охорони здоров'я (МОЗ).
Поєдинок переносять у Харків через несприятливу епідеміологічну ситуацію у Львівській області. Наразі на Львівщині найбільше випадків зараження COVID-19.
- Першим до фіналу вийшло "Динамо". На шляху до вирішальної гри кияни перемогли чинного чемпіона "Шахтар", "Олександрію" та першоліговий "Минай".
- Місце у фіналі 24 червня забронювала і "Ворскла". Для полтавців це тільки другий вихід у вирішальну гру Кубка України.
- У 2009 році "Ворскла" стала володарем трофею, здолавши "Шахтар".
- На шляху до фіналу 2020 року полтавці перемогли "Колос", "Десну" та "Маріуполь".
Легендарний бій Кличка
Рівно 21 рік тому, 26 червня 1999 року, Віталій Кличко на London Arena в Міллуолі вперше став чемпіоном світу.
У другому раунді українець нокаутував грізного суперника Хербі Хайда. Українець завдяки перемозі відібрав у британця титул WBO в суперважкій вазі.
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Українець проводив свій 25-й бій у професійній кар'єрі і програв Хербі Хайду перший раунд.
У другому раунді українець комбінацією лівий крос та правий хук відправив британського боксера в нокаут. Хайд ще довго не міг прийти до себе.
Після ефектної перемоги Віталій Кличко ще двічі захищав титул WBO, поки в квітні 2000 року не отримав травму в бою з Крісом Бердом.
Святкування "Ліверпуля"
У четвер, 25 червня, "Ліверпуль" вперше з 1990 року став чемпіоном Англії. "Мерсисайдці" вперше виграли внутрішній чемпіонат, після того як став називатися англійською Прем'єр-лігою (АПЛ).
Чемпіоном "Ліверпуль" зробив "Челсі", який завдав поразки "Манчестер Сіті" у 31 турі АПЛ. За 7 турів до завершення АПЛ більше ніхто не може випередити "Ліверпуль".
"Ліверпуль" – чемпіон Англії
"Мерсисайдці" виграли 43-й трофей в історії клубу і вийшли на чисте перше місце в Англії, перевершивши заклятого ворога – "Манчестер Юнайтед".
"Ліверпуль" став чемпіоном країни в 19-й раз, також "червоні" завоювали 7 Кубків Англії, 8 Кубків ліги і 9 трофеїв в єврокубках.
На рахунку "манкуніанців" 20 чемпіонських титулів, 12 Кубків Англії, 5 Кубків ліги і 5 перемог в єврокубках, всього – 42 трофеї.
Також "червоні" оформили найшвидший титул в історії вищого англійського дивізіону – після 31 матчу.
Історичну перемогу вийшли святкувати тисячі фанатів "Ліверпуля".