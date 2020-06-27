Шалене святкування "Ліверпуля", видатний бій Кличка: головні новини спорту 26 червня

У п'ятницю, 26 червня, вболівальники "Ліверпуля" продовжили святкування першого чемпіонства за 30 років, а боєць Хабіб Нурмагомедов дізнався наступного суперника. Головні новини спорту за 26 червня – читайте у дайджесті Спорт 24.

Хабіб повертається

Чемпіон UFC у легкій вазі Хабіб Нурмагомедов восени 2020 року повернеться в октагон. Росіянин проведе бій проти тимчасового чемпіона UFC Джастіна Гейджі.

Алі Абдель-Азіз, який представляє інтереси обох бійців, підтвердив, що поєдинок пройде на турнірі UFC 253.

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Турнір UFC 253 відбудеться 19 вересня в Абу-Дабі. На кону поєдинку Хабіб – Гейджі буде повноцінний титул чемпіона UFC.

Також можна стверджувати, що Хабіб пробуде за межами боїв понад рік. Попередній поєдинок непереможний росіянин провів ще 7 вересня 2019 року.

Тоді Нурмагомедов переконливо здолав Дастіна Пуар'є.

Натомість Гейджі до цього виходив в октагон у травні. Американець сенсаційно нокаутував Тоні Фергюсона.

Фінал Кубка України пройде у Харкові

Фінал Кубка України з футболу сезону 2019/2020 перенесли. Поєдинок, який мав пройти 8 липня, не відбудеться у Львові.

Фінальний матч між "Динамо" Київ та "Ворсклою" Полтава відбудеться у Харкові на стадіоні ОСК "Металіст".

У п'ятницю, 26 червня, інформацію офіційно підтвердила УАФ (Українська асоціація футболу).

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Рішення перенести фінал у Харків прийняте після рекомендації Міністерства охорони здоров'я (МОЗ).

Поєдинок переносять у Харків через несприятливу епідеміологічну ситуацію у Львівській області. Наразі на Львівщині найбільше випадків зараження COVID-19.

Першим до фіналу вийшло "Динамо". На шляху до вирішальної гри кияни перемогли чинного чемпіона "Шахтар", "Олександрію" та першоліговий "Минай".

Місце у фіналі 24 червня забронювала і "Ворскла". Для полтавців це тільки другий вихід у вирішальну гру Кубка України.

У 2009 році "Ворскла" стала володарем трофею, здолавши "Шахтар".

На шляху до фіналу 2020 року полтавці перемогли "Колос", "Десну" та "Маріуполь".

Легендарний бій Кличка

Рівно 21 рік тому, 26 червня 1999 року, Віталій Кличко на London Arena в Міллуолі вперше став чемпіоном світу.

У другому раунді українець нокаутував грізного суперника Хербі Хайда. Українець завдяки перемозі відібрав у британця титул WBO в суперважкій вазі.

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Українець проводив свій 25-й бій у професійній кар'єрі і програв Хербі Хайду перший раунд.

У другому раунді українець комбінацією лівий крос та правий хук відправив британського боксера в нокаут. Хайд ще довго не міг прийти до себе.

Після ефектної перемоги Віталій Кличко ще двічі захищав титул WBO, поки в квітні 2000 року не отримав травму в бою з Крісом Бердом.

Святкування "Ліверпуля"

У четвер, 25 червня, "Ліверпуль" вперше з 1990 року став чемпіоном Англії. "Мерсисайдці" вперше виграли внутрішній чемпіонат, після того як став називатися англійською Прем'єр-лігою (АПЛ).

Чемпіоном "Ліверпуль" зробив "Челсі", який завдав поразки "Манчестер Сіті" у 31 турі АПЛ. За 7 турів до завершення АПЛ більше ніхто не може випередити "Ліверпуль".

"Ліверпуль" – чемпіон Англії

"Мерсисайдці" виграли 43-й трофей в історії клубу і вийшли на чисте перше місце в Англії, перевершивши заклятого ворога – "Манчестер Юнайтед".

"Ліверпуль" став чемпіоном країни в 19-й раз, також "червоні" завоювали 7 Кубків Англії, 8 Кубків ліги і 9 трофеїв в єврокубках.

На рахунку "манкуніанців" 20 чемпіонських титулів, 12 Кубків Англії, 5 Кубків ліги і 5 перемог в єврокубках, всього – 42 трофеї.

Також "червоні" оформили найшвидший титул в історії вищого англійського дивізіону – після 31 матчу.

Історичну перемогу вийшли святкувати тисячі фанатів "Ліверпуля".

Merseyside is red!



The party is in full swing at Anfield as #LFC end 30 years of hurt!



Follow reaction from Klopp, Henderson and more here: https://t.co/MhJJ5mE3dg pic.twitter.com/w1p6vPDXZO — Sky Sports (@SkySports) June 25, 2020