Можливий суперник Ломаченка розбив опонента, "Динамо" програло "Десні": головні новини 28 червня
Потенційний суперника Василя Ломаченка Мігель Берчельт успішно піднявся у вагу українця, а "Динамо" програло "Десні". Головні новини спорту за 28 червня – читайте у дайджесті Спорт 24.
"Динамо" програло "Десні"
Київське "Динамо" зазнало сьомої поразки у чемпіонаті України сезону 2019/2020, повідомляє 24 канал. Вперше у своїй історії кияни програли "Десні" у Чернігові.
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Матч для "Динамо" розпочався позитивно, адже на 4 хвилині Циганков відкрив рахунок. Та дуже швидко Картушов відновив паритет.
"Десна" вийшла вперед після автоголу Каргбо.
По перерві "Динамо" виглядало солідніше і наприкінці матчу зрівняло рахунок завдяки Циганкову. Проте фортуна була на стороні "Десни".
У компенсований час Гітченко приніс історичну перемогу господарям поля.
Потенційний суперник Ломаченка розбив суперника
Володар титулу WBС у другій напівлегкій вазі Мігель Берчельт провів проміжний поєдинок у Мексиці. 28-річний мексиканець у рамках легкої ваги, в якій виступає Василь Ломаченко, побив земляка Елеасара Валенсуелу.
Берчельт здобув перемогу вже у шостому раунді. Мексиканець переміг технічним нокаутом.
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Мігель не став форсувати події, а почав бій неспішно, використовуючи джеб. На останніх секундах першого раунду він пробив пару хуків та по корпусу.
Удар по голові Елеасар не витримав і вперше впав.
Односторонній поєдинок завершився у 6-му раунді. Валенсуела "поплив" після декількох пропущених ударів. Від падінь його утримали канати рингу.
У бій втрутився рефері, який вчасно зупинив протистояння.
Берчельт – може стати гідним опонентом для Ломаченка, якщо українець не вирішить покинути важку вагу.
"Інтернасьонал" хоче повернути Тайсона
Головний тренер "Інтернасьоналя" Едуардо Куде прокоментував можливий трансфер Тайсона.
Він підтвердив перемовини з 32-річним футболістом.
"Це правда, що ми спілкувалися з Тайсоном з приводу можливого трансферу у 2021 році. Він дуже значущий гравець для "Інтернасьоналя", відмінний футболіст", – сказав тренер бразильців.
Він додав, що клуб хоче розраховувати на нього у майбутньому.
Не знаю, чи буде він у нас у 2021-у, чи буду я в клубі, але сподіваюся, нам вдасться перетнутися,
– сказав Куде.
Тайсон, чий контракт з "Шахтарем" добігає кінця влітку 2021, відкрито заявляє про намір змінити клуб.
Бразилець хоче провести переговори з "Інтернасьоналем" у грудні. Саме тоді Тайсон має право починати домовлятися з іншими клубами про безкоштовний перехід.
Вартість футболіста складає близько 10 мільйонів євро.
Гучний обмін "Барселони" і "Ювентуса"
Каталонська "Барселона" і туринський "Ювентус" практично завершили обмін зірковими футболістам. Гравець іспанців Артур перейде у "Ювентус", а табір "Барселони" поповнить Міралем П'янич.
Артур прилетів у Турин 27-го червня для проходження медогляду. Трансфер Артура у туринський клуб вже узгоджений.
До речі Лідер "Зорі" офіційно переходить у європейський клуб
Наразі залишилося лише визначитися, чи дограє хавбек нинішній сезон у складі "Барселони" до його фактичного завершення, або ж покине "синьо-гранатових" 30 червня.
Повідомляється, що Артур вже попросив "Барселону" дозволу не грати у серпні у Лізі чемпіонів.
Угода по переходу півзахисника "Ювентуса" Міралема П'янича у "Барселону" також близька до завершення.
30-річний боснієць теж повинен пройти медогляд перед трансфером в іспанський клуб.
"Барселона" заплатить за П'янича 60 мільйонів євро і бонуси. "Ювентус" виплатить за 23-річного Артура близько 75 мільйонів євро, включно з бонусами.