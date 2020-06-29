Можливий суперник Ломаченка розбив опонента, "Динамо" програло "Десні": головні новини 28 червня

Потенційний суперника Василя Ломаченка Мігель Берчельт успішно піднявся у вагу українця, а "Динамо" програло "Десні". Головні новини спорту за 28 червня – читайте у дайджесті Спорт 24.

"Динамо" програло "Десні"

Київське "Динамо" зазнало сьомої поразки у чемпіонаті України сезону 2019/2020, повідомляє 24 канал. Вперше у своїй історії кияни програли "Десні" у Чернігові.

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Матч для "Динамо" розпочався позитивно, адже на 4 хвилині Циганков відкрив рахунок. Та дуже швидко Картушов відновив паритет.

"Десна" вийшла вперед після автоголу Каргбо.

По перерві "Динамо" виглядало солідніше і наприкінці матчу зрівняло рахунок завдяки Циганкову. Проте фортуна була на стороні "Десни".

У компенсований час Гітченко приніс історичну перемогу господарям поля.

Потенційний суперник Ломаченка розбив суперника

Володар титулу WBС у другій напівлегкій вазі Мігель Берчельт провів проміжний поєдинок у Мексиці. 28-річний мексиканець у рамках легкої ваги, в якій виступає Василь Ломаченко, побив земляка Елеасара Валенсуелу.

Берчельт здобув перемогу вже у шостому раунді. Мексиканець переміг технічним нокаутом.

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Мігель не став форсувати події, а почав бій неспішно, використовуючи джеб. На останніх секундах першого раунду він пробив пару хуків та по корпусу.

Удар по голові Елеасар не витримав і вперше впав.

Односторонній поєдинок завершився у 6-му раунді. Валенсуела "поплив" після декількох пропущених ударів. Від падінь його утримали канати рингу.

У бій втрутився рефері, який вчасно зупинив протистояння.

Берчельт – може стати гідним опонентом для Ломаченка, якщо українець не вирішить покинути важку вагу.

"Інтернасьонал" хоче повернути Тайсона

Головний тренер "Інтернасьоналя" Едуардо Куде прокоментував можливий трансфер Тайсона.

Він підтвердив перемовини з 32-річним футболістом.

"Це правда, що ми спілкувалися з Тайсоном з приводу можливого трансферу у 2021 році. Він дуже значущий гравець для "Інтернасьоналя", відмінний футболіст", – сказав тренер бразильців.

Він додав, що клуб хоче розраховувати на нього у майбутньому.

Не знаю, чи буде він у нас у 2021-у, чи буду я в клубі, але сподіваюся, нам вдасться перетнутися,

– сказав Куде.

Тайсон, чий контракт з "Шахтарем" добігає кінця влітку 2021, відкрито заявляє про намір змінити клуб.

Бразилець хоче провести переговори з "Інтернасьоналем" у грудні. Саме тоді Тайсон має право починати домовлятися з іншими клубами про безкоштовний перехід.

Вартість футболіста складає близько 10 мільйонів євро.

Гучний обмін "Барселони" і "Ювентуса"

Каталонська "Барселона" і туринський "Ювентус" практично завершили обмін зірковими футболістам. Гравець іспанців Артур перейде у "Ювентус", а табір "Барселони" поповнить Міралем П'янич.

Артур прилетів у Турин 27-го червня для проходження медогляду. Трансфер Артура у туринський клуб вже узгоджений.

До речі Лідер "Зорі" офіційно переходить у європейський клуб

Наразі залишилося лише визначитися, чи дограє хавбек нинішній сезон у складі "Барселони" до його фактичного завершення, або ж покине "синьо-гранатових" 30 червня.

Повідомляється, що Артур вже попросив "Барселону" дозволу не грати у серпні у Лізі чемпіонів.

Угода по переходу півзахисника "Ювентуса" Міралема П'янича у "Барселону" також близька до завершення.

30-річний боснієць теж повинен пройти медогляд перед трансфером в іспанський клуб.

"Барселона" заплатить за П'янича 60 мільйонів євро і бонуси. "Ювентус" виплатить за 23-річного Артура близько 75 мільйонів євро, включно з бонусами.