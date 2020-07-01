Збірна України з футболу зіграє проти Франції, а Новак Джокович відмовився від тесту на COVID-19. Головні новини спорту за 30 червня – читайте у дайджесті Спорт 24.

Україна зіграє з Францією

Товариські матчі збірної України з Францією і Польщею можуть відбутися у 2020 році. Команда Андрія Шевченка проведе спаринги восени, повідомляє Sport Arena.

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Контрольний матч з французами може пройти 7 жовтня, з поляками – 11 листопада.

Втім, це відбудеться, якщо переговори будуть успішними. Де пройдуть матчі, не повідомляється.

Поєдинки були заплановані на 27 і 31 березня відповідно. Обидва спаринги мали пройти на виїзді для команди Андрія Шевченка.

Поєдинки були перенесені через пандемію COVID-19.

Джокович відмовився від тесту на COVID-19

Найсильніший тенісист світу серб Новак Джокович передумав здавати повторний тест на коронавірус. Новак відмовився від повторного аналізу через п'ять днів після першого.

Хвороба у Новака і його дружини протікає безсимптомно. Вони продовжують дотримуватися режиму самоізоляції.

У вівторок у заяві про позитивний результат тесту серб повідомив, що хоче здати повторний через п'ять днів.

До речі Джокович виступив проти обов'язкової вакцинації від коронавірусу

За інформацією сербського видання B92, Джокович вирішив поки не робити другий тест. Він вважає це необов'язковим.

Джокович продовжить перебувати на самоізоляції, а після цього здасть фінальний тест.

Як відомо, серб разом з декількома тенісистами заразився на серії турнірів, які організував на Балканах.

"Карпати" виключать з УПЛ

Перенесений на 1 липня матч 24 туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) "Карпати" – "Маріуполь" не відбудеться. Команді зі Львова буде зарахована технічна поразка (3:0).

В УПЛ назвали причиною скасування матчу – відсутність фінансової можливості у "Карпат" виїхати на зазначену гру до Маріуполя.

У разі пропуску ще одного поєдинку чемпіонату "Карпати" будуть виключені з УПЛ.

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"Враховуючи надану інформацію, Дирекція УПЛ передала справу на розгляд Контрольно-дисциплінарному комітету УАФ та поінформувала ФК "Карпати", що згідно Регламенту, у разі повторної неявки на матч без поважних причин, клуб автоматично буде виключений зі змагань", – мовиться у повідомленні.

Наступний календарний матч "леви" також мають зіграти на виїзді з "Маріуполем".

У США зґвалтували рестлера

Американський рестлер Кіт Лі заявив, що був зґвалтований малознайомою дівчиною. 145-кілограмовий спортсмен розповів, що інцидент стався декілька років тому в Техасі (США).

Кіт Лі, який виступає в World Wrestling Entertainment (WWE), каже, що інцидент стався в одному з караоке-барів, де він випивав і відпочивав.

За словами спортсмена, після того, як він заспівав пісню на сцені, до нього за стіл підсіла ефектна дівчина.

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Він погодився випити з незнайомкою, але відмовився від сексу.

Як стверджує Кіт Лі, він прокинувся голим у готельному номері і не зміг згадати деталей минулої ночі. Він розповів, що був дуже наляканий і після того інциденту навіть вирішив кинути пити.

"Я можу згадати тільки те, як прокинувся голим в готельному номері – не знаю навіть, чи була це моя власна кімната. Я був розгублений і перебував у паніці. Пощастило, що гаманець і телефон були при мені. Це може статися з кожним. Тому я про всяк випадок кинув пити ", – сказав він.

Він додав, що був одурманений і зґвалтований.