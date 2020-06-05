Володимир Кличко повернувся у ринг і провів спаринг, а український клуб відмовився від участі у Лізі чемпіонів. Головні новини спорту 4 червня – читайте у дайджесті.

Кличко провів спаринг з Холіфілдом

Легенди світового боксу Володимир Кличко та Евандер Холіфілд опинилися в одному ринзі. Про це повідомляє 24 канал.

Дивіться також Кличко готує легендарного Холіфілда до повернення у ринг: відео

Український боксер став спаринг-партнером Холіфілда, який планує повернення у бокс. Колишні чемпіони світу в суперважкій вазі не завдавали ударів, а тільки імпровізували поєдинок.



Очікується, що Холіфілд може стати суперником Майка Тайсона.

Український клуб відмовився від путівки у Лігу чемпіонів

Український баскетбольний клуб "Київ-Баскет" відмовився від прямої путівки до групового раунду Ліги чемпіонів.

Кияни отримали запрошення виступити у Лізі чемпіонів від ФІБА (Міжнародна федерація баскетболу).

Головний тренер "Київ-Баскет" Айнарс Багатскіс пояснив, що для участі в Лізі чемпіонів потрібен інший рівень бюджету.

До речі Найкраща баскетболістка Європи: українка Ягупова несподівано переходить у російський клуб

На думку Багатскіса, щоб побудувати солідну команду, потрібно більше ресурсів, аніж мають кияни.

Український клуб все ще може стартувати у кваліфікації Ліги чемпіонів. У випадку поразки "Київ-Баскет" автоматично перейде у Кубок Європи.

Олімпіада-2020 пройде в новому форматі

Олімпійські ігри 2020 планують провести у спрощеному форматі через пандемію COVID-19.

Губернаторка Токіо Юріко Коїке розповіла, що уряд Японії та оргкомітет Олімпіади розглядають варіант спрощеного проведення Ігор-2020 через ситуацію з COVID-19

"Проведення Олімпійських і Паралімпійських ігор вимагає розуміння з боку жителів Токіо і громадян Японії. Для цього нам потрібно раціоналізувати те, що повинно бути раціоналізованим, і спростити те, що потрібно спростити", – сказала Коїке.

Водночас Юріко Коїке не пояснила, що уряд та оргкомітет мають на увазі під "спрощеним форматом". Зокрема, чи вплине це на кількість спортсменів та видів спорту.

Губернаторка повідомила, що наразі немає ніяких результатів щодо формату Олімпіади.

Також вона акцентувала увагу на тому, що ніхто не знає, якою буде епідеміологічна ситуація у 2021 році.

Організатори Олімпіади розглядають різні варіанти щодо допуску вболівальників на трибуни. Однією з умов може бути обов'язкове тестування на коронавірус для глядачів, скорочення кількості уболівальників, обмеження переміщень спортсменів за межами олімпійського селища.

Олімпійські ігри в Токіо були перенесені на рік через пандемію COVID-19. Турнір має пройти з 23 липня до 8 серпня 2021 року.

Сьоміна сватають у "Динамо"

Російський тренер Юрій Сьомін розглядається як кандидат на тренерське крісло київського "Динамо". 73-річний фахівець начебто є головним претендентом.

До теми "Динамо" сенсаційно може змінити тренера: ім'я несподіваного кандидата

Повідомляється, що всі розбіжності між Сьоміним і президентом "Динамо" Ігорем Суркісом улагоджені після другого відходу тренера з клубу у 2012 році.

Юрій Сьомін прокоментував інформацію про можливе повернення в київський клуб, повідомляє "Чемпіонат".

До мене з цього приводу ніхто не звертався,

– сказав Сьомін.

Сьомін двічі очолював "Динамо". Він ставав чемпіоном України та виводив "Динамо" у півфінал Кубка УЄФА.