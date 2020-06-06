У п'ятницю, 5 червня, трапилося чимало важливих подій у світі спорту. Про найголовніші – читайте у огляді Спорт24.

На футболістів "Бенфіки" напали з камінням

Після одного із поєдинків чемпіонату Португалії стався неприємний випадок. Автобус "Бенфіки", який вирушив додому після матчу, був закиданий камінням.

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У результаті нападу двоє гравців столичного клубу потрапили в лікарню. Цей напад від місцевих фанатів відбувся, попри поліцейський конвой, який супроводжував команду.

Попри суттєву присутність охорони, португальська поліція ще не визначила винуватців нападу.

Доля Андрія Шевченка в збірній України

7 червня на Конгресі УАФ, який відбудеться у Львові, Андрій Шевченко підпише новий контракт зі збірної України. Наставник збірної України поставить підпис під угодою на 2,5 року – до завершення чемпіонату світу в Катарі.

Нинішня угода Шевченка закінчується в липні 2020 року. Контракт був підписаний до завершення чемпіонат Європи-2020 року, який через пандемію коронавірусу був перенесений на один рік.

Перша ліга визначилася з долею чемпіонату

Клуби Першої ліги проголосували за відновлення чемпіонату і його догравання відповідно до медичного протоколу.

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Рішення повинні пройти затвердження виконкомом УАФ. 6 клубів підтримали, 4 виступили проти. Також за відновлення проголосував президент ПФЛ Сергій Макаров.

Які клуби проти відновлення сезону

Раніше вісім клубів звернулися до керівництва ПФЛ з проханням не проводити в п'ятницю, 5 червня, засідання Ради ліг, на якому організатори Першої та Другої ліг планують влаштувати переголосування щодо формату догравання Першої ліги 2019/20. Цими клубами є "Минай", "Авангард", "Гірник-Спорт", "Чорноморець", "Прикарпаття", "Миколаїв", "Кремінь" і "Балкани". Вони направили в ПФЛ листи із закликом завершити нинішній сезон достроково.

Затверджено дату рестарту НБА

Сезон НБА 2019/2020 офіційно буде дограний. Рада керуючих НБА затвердила план по відновленню сезону-2019/20 за участю 22 баскетбольних команд. Сезон буде відновлено 31 липня на базі парку розваг "Діснейуорлд" в Орландо, штат Флорида.

У дограванні сезону візьмуть участь 22 команди. Крім 16 команд, які перебували в зоні плей-офф на момент припинення сезону, в рестарті сезону візьмуть участь "Новий Орлеан", "Портленд", "Фінікс", "Сакраменто", "Сан-Антоніо" і "Вашингтон".