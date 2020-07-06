"Десна" обійшла "Динамо" у битві за ЛЧ, Боттас виграв гран-прі Австрії: головні новини 5 липня
В Австрії відбулося перше гран-прі Формули-1 сезону 2020, а боротьба за нагороди чемпіонату України з футболу загострилася до неможливості. Головне про спорт за 5 липня – читайте у дайджесті.
Битва за медалі УПЛ
У неділю відбулися три матчі чемпіонату України з футболу, повідомляє 24 канал. У двох поєдинках грали команди, які ведуть боротьбу за срібні та бронзові медалі.
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"Десна" на власному полі влаштувала розгром "Колосу" – 5:1. Переконлива перемога підопічних Олександра Рябоконя дозволила їм вийти на друге місце.
Чернігівці, які проводять тільки другий сезон в УПЛ, мають рівну кількість очок з "Динамо" – по 55. Проте саме "Десна" утримує друге місце через кращу статистику у матчах з "Динамо".
Осічкою "Динамо" не скористалася луганська "Зоря", яка розділила очки з "Олександрією" – 2:2. Перемога у 29 турі дозволила б "Зорі" вийти на чисте друге місце.
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Тепер же луганці за три тури до завершення сезону посідають 4-у сходинку і програють конкурентам один бал.
Друге місце у чемпіонаті України гарантує участь у кваліфікації Ліги чемпіонів сезону 2020/2021.
Практично позбавлена мотивації тепер "Олександрія". Команда Володимира Шарана втратила всі шанси поборотися за нагороди.
Боттас виграв перше гран-прі сезону
Фінський гонщик Mercedes Валттері Боттас виграв перше гран-прі сезону 2020 Формули-1. Фіну не було рівних на трасі в Австрії.
Стартувавши першим, Боттас нікому не віддав лідерство у гонці.
Під час гонки у багатьох команд виникли технічні проблеми, внаслідок чого до фінішу добралися тільки 11 пілотів з 20-и.
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Сенсацією став подвійний схід пілотів Red Bull Макса Ферстаппена та Алекса Албона.
Розв'язка гонки, в якій тричі виїжджав автомобіль безпеки, настала на останніх колах. Льюїс Хемілтон через штраф у 5 секунд програв подіум Шарлю Леклеру та Ландо Норрісу.
Результати гран-прі Австрії / Фото twitter.com/F1
У Вірменії дискваліфікували українців
У Першій лізі Вірменії стався гучний футбольний скандал через договірні матчі. 45 представників футболу дискваліфікували, із них половину склали українські легіонери.
Федерація футболу Вірменії винесла рішення щодо зупинки Першої ліги і дискваліфікації кількох гравців через договірні поєдинки.
Зокрема, під роздачу потрапили клуби "Арагац", "Торпедо", "Масіс", "Локомотив" та "Єреван". Дискваліфікували 58 осіб, з них 45 отримали довічну заборону для занять у футбол.
Серед найбільш відомих українських легіонерів у Вірменії можна відзначити Олега Гуменюка, який раніше грав за "Чорноморець", "Таврію" та "Волинь", Сергія Литовченка із "Арсеналу", Тимофія Шеремету, який за кольори запорізького "Металурга".
Довічно дискваліфіковані українці
- Євген Захарченко ("Агробізнес").
- Ігор Биковський ("Маріуполь").
- Артем Пилипенко ("Арсенал").
- Ілля Ходулях ("Гірник").
- Сергій Дячук ("Дніпро").
- Дмитро Копитов ("Сталь").
- Антон Антошин ("Сталь")
- Ярослав Ясницький ("Агробізнес").
- Анатолій Пісковець (екстренер "Волині").
- Богдан Суходуб ("Маріуполя").
- Дмитро Клімаков ("Металіста-1925").
- Ілля Глушицький ("Говерли").
- Євген Коняшин ("Арсенал").
- Максим Дробний (власник вірменського "Локомотива").
- Єгор Луговий ("Суми").
- Ростислав Козар (власник вірменського "Арагац").
- Юрій Окул (тренер вірменського "Арагац").
На один рік дискваліфікації отримали Мирослав Діда ("Волинь") та Дмитро Михайленко ("Чорноморець").
На три роки дискваліфікували Михайла Попова ("Чорноморець"), Олексія Бондаренко ("Реал Фарм") і Микиту Філатова ("Олімпік").
Сестри Семеренко залишаться у збірній
Наставник збірної України з біатлону Юрай Санітра надіється на багаторічних лідерок команди сестер Семеренко у новому сезоні.
Санітра, який відтепер тренує чоловічу та жіночу команди, розповів про зміни у тренувальному підході.
"Знаю, що у сестер Семеренко ще є резерв. Працюємо зараз над тим, щоб деякі моменти поміняти – в тренуваннях, у стрільбі, в психології. Тому дивлюся на майбутнє по сестрах Семеренко дуже оптимістично", – сказав Санітра.
Сестри Семеренко, яким по 34 роки, призерки чемпіонатів світу та Олімпійських ігор у складі збірної України.
Санітра вважає, що жіночій команді потрібно покращити стрільбу.
За швидкістю стрільби ми одні з найкращих команд у світі. Я бачу, що потрібно більше роботи проводити з дівчатами. У них швидкість стрільби була лімітом в минулому сезоні. Тому там будемо більше працювати,
– сказав тренер.
Під орудою Санітри працюватимуть Валентина Семеренко, Віта Семеренко, Дар'я Блашко, Юлія Журавок та Катерина Бех.
Словацький спеціаліст розповів, що під час тренувального збору у Сянках (Львівська область) у команді дуже хороша робоча атмосфера.
"Бачу, що і хлопці, і дівчата з дуже серйозним ставленням виконують об'ємну роботу на тренуваннях", – резюмував Санітра.