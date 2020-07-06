В Австрії відбулося перше гран-прі Формули-1 сезону 2020, а боротьба за нагороди чемпіонату України з футболу загострилася до неможливості. Головне про спорт за 5 липня – читайте у дайджесті.

Битва за медалі УПЛ

У неділю відбулися три матчі чемпіонату України з футболу, повідомляє 24 канал. У двох поєдинках грали команди, які ведуть боротьбу за срібні та бронзові медалі.

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"Десна" на власному полі влаштувала розгром "Колосу" – 5:1. Переконлива перемога підопічних Олександра Рябоконя дозволила їм вийти на друге місце.

Чернігівці, які проводять тільки другий сезон в УПЛ, мають рівну кількість очок з "Динамо" – по 55. Проте саме "Десна" утримує друге місце через кращу статистику у матчах з "Динамо".

Осічкою "Динамо" не скористалася луганська "Зоря", яка розділила очки з "Олександрією" – 2:2. Перемога у 29 турі дозволила б "Зорі" вийти на чисте друге місце.

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Тепер же луганці за три тури до завершення сезону посідають 4-у сходинку і програють конкурентам один бал.

Друге місце у чемпіонаті України гарантує участь у кваліфікації Ліги чемпіонів сезону 2020/2021.

Практично позбавлена мотивації тепер "Олександрія". Команда Володимира Шарана втратила всі шанси поборотися за нагороди.

Боттас виграв перше гран-прі сезону

Фінський гонщик Mercedes Валттері Боттас виграв перше гран-прі сезону 2020 Формули-1. Фіну не було рівних на трасі в Австрії.

Стартувавши першим, Боттас нікому не віддав лідерство у гонці.

Під час гонки у багатьох команд виникли технічні проблеми, внаслідок чого до фінішу добралися тільки 11 пілотів з 20-и.

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Сенсацією став подвійний схід пілотів Red Bull Макса Ферстаппена та Алекса Албона.

Розв'язка гонки, в якій тричі виїжджав автомобіль безпеки, настала на останніх колах. Льюїс Хемілтон через штраф у 5 секунд програв подіум Шарлю Леклеру та Ландо Норрісу.



Результати гран-прі Австрії / Фото twitter.com/F1

У Вірменії дискваліфікували українців

У Першій лізі Вірменії стався гучний футбольний скандал через договірні матчі. 45 представників футболу дискваліфікували, із них половину склали українські легіонери.

Федерація футболу Вірменії винесла рішення щодо зупинки Першої ліги і дискваліфікації кількох гравців через договірні поєдинки.

Зокрема, під роздачу потрапили клуби "Арагац", "Торпедо", "Масіс", "Локомотив" та "Єреван". Дискваліфікували 58 осіб, з них 45 отримали довічну заборону для занять у футбол.

Серед найбільш відомих українських легіонерів у Вірменії можна відзначити Олега Гуменюка, який раніше грав за "Чорноморець", "Таврію" та "Волинь", Сергія Литовченка із "Арсеналу", Тимофія Шеремету, який за кольори запорізького "Металурга".

Довічно дискваліфіковані українці

Євген Захарченко ("Агробізнес").

Ігор Биковський ("Маріуполь").

Артем Пилипенко ("Арсенал").

Ілля Ходулях ("Гірник").

Сергій Дячук ("Дніпро").

Дмитро Копитов ("Сталь").

Антон Антошин ("Сталь")

Ярослав Ясницький ("Агробізнес").

Анатолій Пісковець (екстренер "Волині").

Богдан Суходуб ("Маріуполя").

Дмитро Клімаков ("Металіста-1925").

Ілля Глушицький ("Говерли").

Євген Коняшин ("Арсенал").

Максим Дробний (власник вірменського "Локомотива").

Єгор Луговий ("Суми").

Ростислав Козар (власник вірменського "Арагац").

Юрій Окул (тренер вірменського "Арагац").

На один рік дискваліфікації отримали Мирослав Діда ("Волинь") та Дмитро Михайленко ("Чорноморець").

На три роки дискваліфікували Михайла Попова ("Чорноморець"), Олексія Бондаренко ("Реал Фарм") і Микиту Філатова ("Олімпік").

Сестри Семеренко залишаться у збірній

Наставник збірної України з біатлону Юрай Санітра надіється на багаторічних лідерок команди сестер Семеренко у новому сезоні.

Санітра, який відтепер тренує чоловічу та жіночу команди, розповів про зміни у тренувальному підході.

"Знаю, що у сестер Семеренко ще є резерв. Працюємо зараз над тим, щоб деякі моменти поміняти – в тренуваннях, у стрільбі, в психології. Тому дивлюся на майбутнє по сестрах Семеренко дуже оптимістично", – сказав Санітра.

Сестри Семеренко, яким по 34 роки, призерки чемпіонатів світу та Олімпійських ігор у складі збірної України.

Санітра вважає, що жіночій команді потрібно покращити стрільбу.

За швидкістю стрільби ми одні з найкращих команд у світі. Я бачу, що потрібно більше роботи проводити з дівчатами. У них швидкість стрільби була лімітом в минулому сезоні. Тому там будемо більше працювати,

– сказав тренер.

Зазначимо, що провідні біатлоністки жіночої збірної України Олена Підгрушна та Юлія Джима тренуватимуться індивідуально зі своїми особистими тренерами.

Під орудою Санітри працюватимуть Валентина Семеренко, Віта Семеренко, Дар'я Блашко, Юлія Журавок та Катерина Бех.

Словацький спеціаліст розповів, що під час тренувального збору у Сянках (Львівська область) у команді дуже хороша робоча атмосфера.

"Бачу, що і хлопці, і дівчата з дуже серйозним ставленням виконують об'ємну роботу на тренуваннях", – резюмував Санітра.

Новий біатлонний сезон стартує Кубком світу в Контіолахті (Фінляндія) 28 листопада.