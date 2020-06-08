Андрій Шевченко продовжить тренувати збірну України, а Конор МакГрегор оголосив про завершення кар'єри. Головні новини спорту 7 червня – читайте у дайджесті.

Шевченко залишається у збірній

Головний тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко уклав нову угоду з Українською асоціацією футболу (УАФ). 43-річний фахівець продовжить очолювати національну команду, повідомляє 24 канал.

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За підсумками XXIII конгресу УАФ було вирішено продовжити контракт із Шевченком та його тренерським штабом до 31 грудня 2022 року.

Таким чином, на чолі із Шевченком збірна України візьме участь у трьох великих турнірах:

"синьо-жовті" зіграють у Лізі націй, де суперниками будуть Іспанія, Німеччина та Швейцарія;

на чемпіонаті Європи у 2021 році – суперники Нідерланди та Австрія (ще одна команда визначиться згодом);

у кваліфікації чемпіонату світу 2022 року в Катарі.

Шевченко очолив збірну України влітку 2016 року. Під його керівництвом "синьо-жовті" провели 33 матчі (19 перемог, 9 нічиїх і 5 поразок).

МакГрегор завершив кар'єру

Колишній чемпіон UFC у двох дивізіонах ірландець Конор МакГрегор вирішив вже втретє завершити свою спортивну кар'єру.

Таку заяву боєць озвучив у своєму Twitter. Після двох минулих разів, коли Конор закінчував кар'єру, обидва рази він знову повертався.

Привіт, друзі. Я вирішив зав'язати з боями. Спасибі всім за ці дивовижні спогади. Це було круто,

– написав Конор.

Лишень у січні 2020 року Конор повернувся після дворічної перерви. МакГрегор технічним нокаутом переміг Дональда Серроне.

Поєдинок тривав лише 40 секунд. Гонорар ірландця за поєдинок склав 78 мільйонів доларів.

Очікувалося, що в наступного поєдинку ірландець зустрінеться з чемпіоном UFC.

"Динамо" перемогло "Олександрію"

Київське "Динамо" 7-го червня у рамках 25 туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) здолало "Олександрію". Кияни здобули перемогу у матчі з трьома пенальті та одним вилученням.

Відкрив рахунок у матчі Віталій Буяльський. Юрій Паньків парирував удар Буяльського з пенальті, однак Томаш Кендзьора та Буяльський першими були на добиванні та занесли м'яч у ворота.

Через декілька хвилин перевагу "Динамо" подвоїв Русин, який реалізував пенальті. У середині тайму "Олександрія" відігралася. Пенальті реалізував Гречишкін.

На початку другого тайму Дубра був вилучений за фол проти Русина. "Динамо" швидко скористалося більшість і забило перший гол з гри. Віталій Миколенко записав своє прізвище на табло.

Під завісу матчу "Динамо" провело ще два голи: відзначилися Буяльський та Де Пена.

Нове місце бою Ломаченка

Поєдинок Василя Ломаченка проти Теофімо Лопеса може відбутися з глядачами на трибунах. Поєдинок готова прийняти арена клубу Національної футбольної ліги (НФЛ).

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Глава Top Rank Боб Арум розповів, що поєдинок між Ломаченком і Лопесом може пройти при 10 тисячах глядачах.

Великий бій, ми сподіваємося зробити його у вересні з обмеженою кількістю глядачів,

– сказав Боб Арум.

Він додав, що наразі веде перемовини з американською футбольною командою НФЛ "Лас-Вегас Рейдерс". Саме на арені цього клубу може відбутися бій.

Арена Allegiant Stadium вартістю 1,8 мільярда доларів вміщає 65 тисяч глядачів. Вона була відкрита у 2020 році.

"Вони розмовляли з нами про те, щоб провести бій на їх стадіоні для 10 тисяч глядачів, розташованих по арені. Всі працюють, щоб це відбулося. Але ми не можемо нічого говорити напевно, поки не задовольнимо запити регулюючих органів", – сказав Арум.

Поєдинок між Ломаченком і Лопесом мав відбутися 30 травня на арені Медісон-сквер-гарден у Нью-Йорку (США). Через пандемію COVID-19 бій вимушено перенесли.