Гейджі нокаутував Фергюсона, перехід українця у "Брюгге" зривається: головні новини 10 травня

У ніч з 9 на 10 травня у США відбувся турнір UFC 249, а трансфер футболіста збірної України у "Брюгге" зривається. Головні новини спорту 10 травня – читайте у дайджесті.

Великий спорт повернувся у США

У Джексонвіллі (штат Флорида, США) у ніч з 9 на 10 травня відбувся бійцівський турнір UFC 249. П'ять з дев'яти поєдинків завершилися достроковими перемогами.

У головній події зустрілися Тоні Фергюсон та Джастін Гейджі. Бій, який був перенесений через пандемію COVID-19, таки відбувся. Сенсаційну перемогу здобув Гейджі.

Джастін упродовж поєдинку грамотно та прагматично діяв на контратаках, що й принесло йому перемогу.

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Гравець збірної України не перейде в "Брюгге"

Трансфер футболіста "Шахтаря" і збірної України Едуарда Соболя у бельгійський "Брюгге" може зірватися. "Брюгге", де Соболь грає на правах оренди, знайшов альтернативу українцеві.

Ведучий "ТаТоТаке" Михайло Співаковський розповів, що повноцінний трансфер Соболя з "Шахтаря" у "Брюгге" перебуває під загрозою.

Співаковський заявив, що "Брюгге" може придбати 19-річного Міхала Карбовніка з польської "Легії".

До речі Легіонер "Динамо" розповів, чи перейде в інший клуб

"У мене є в Польщі одне джерело. Він каже, що "Брюгге" зараз веде переговори з "Легією". Там є хлопець дуже талановитий на прізвище Карбовнік, йому 20 років (19, – Спорт24). Він перероблений інсайд, грає зліва в захисті.

"Легія" хоче 8 або 10 мільйонів євро, "Брюгге" вже дає 6. Якщо "Легія" прийме цю пропозицію, то варіант з Соболем, швидше за все, відпаде. "Брюгге" зручніше купити молодого пацана за 6 мільйонів і потім продати його в Італію за 12, ніж купити Соболя за 4-5, і що з ним робити у 27 років – незрозуміло", – сказав Співаковський.

Соболь приєднався до "Брюгге" влітку 2019 року і став гравцем основного складу. За бельгійців Едуард зіграв 36 матчів та віддав 4 результативні передачі.

Нещодавно агент захисника "Шахтаря" Вадим Шаблій підтвердив перемовини між "Шахтарем" та "Брюгге" щодо трансферу Соболя.

Український баскетболіст змінить клуб в НБА

Баскетбольний клуб "Нью-Орлінс Пеліканс" розглядає кандидатуру українського центрового Олексія Леня. Українець, який виступає за "Сакраменто", влітку стане вільним агентом.

Авторитетний журналіст The Athletic Вільям Гіллорі заявив, що "пелікани" можуть підсилитися Ленем.

Крім українця, "Пеліканс" розглядають кандидатури Джамайкла Гріна, Маєрса Ленарда і Джарретта Аллена.

Олексій перейшов у "Сакраменто" взимку 2020 року. За "Кінгз" українець провів 9 матчів. За середніх 17 хвилин на паркеті Лень набирав 6,6 очка.

Футболісти "Динамо" здали тест на COVID-19

Футболісти "Динамо", які до цього тренувалися індивідуально, здали тест на COVID-19, щоб отримати можливість тренуватися у групах.

На щастя, результати тестів у всіх негативні, всі здорові та готові приступити до командних тренувань,

– мовиться у повідомленні "Динамо".

У "Динамо" заявили, що протягом двох днів ПЛР-тести на COVID-19 здали гравці, тренерський штаб та персонал команди, що обслуговує. Сумарно 60 тестів.

Клубний лікар першої команди "Динамо" Андрій Шморгу заявив, що ПЛР-тести, ймовірно, будуть проводитися безпосередньо перед кожним матчем.

За попередньою інформацією, чемпіонат України з футболу відновиться 30 травня.

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