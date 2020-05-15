Відновлення УПЛ, батько Нурмагомедова у комі: головні новини спорту 14 травня

14 травня було прийнято рішення про відновлення української Прем'єр-ліги, а батько російського бійця Хабіба Нурмагомедов впав у кому. Головні новини спорту 14 травня – читайте у дайджесті.

Відновлення УПЛ

Українську Прем'єр-лігу (УПЛ) сезону 2019/2020 офіційно вирішили дограти. УПЛ прийняла рішення відновити сезон 30 травня. Чемпіонат триватиме до 19 липня, повідомляє 24 канал.

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Ймовірний Календар УПЛ

24-й тур – 30 травня

25-й тур – 6 червня

26-й тур – 13 червня

27-й тур – 17 червня

28-й тур – 20 червня

29-й тур – 27 червня

30-й тур – 6 липня

31-й тур – 10 липня

32-й тур – 13 липня

Втім, виконавчий директор УПЛ Євген Дикий заявив, що це ще не офіційне рішення.

"Таким воно буде після того, як виконавчий комітет УАФ затвердить календар", – сказав Дикий.

Він повідомив, що клуби домовилися про зупинку змагань в чемпіонатах U-19 і U-21.

Батько Хабіба Нурмагомедова впав у кому

Батько російського бійця змішаних єдиноборств Хабіба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов впав у кому.

5-го квітня тренера госпіталізували в Махачкалі з підозрою на пневмонію. За інформацією російських ЗМІ, у нього діагностували COVID-19.

На цей момент він перебуває в одному з військових госпіталів у Москві. На тлі пневмонії у Нурмагомедова почалися ускладнення, які призвели до інсульту.

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Також повідомляється, що Нурмагомед прийшов до тями, стан стабільно-важкий.

Раніше суддя зі спортивної боротьби Убайдула Османов говорив, що причиною госпіталізації в Москву стали проблеми з серцем.

"Спорт-експрес" з посиланням на джерело писав, що ускладнення виникли через неправильне лікування в Махачкалі.

Трансфери у Формулі-1

Команда Формули-1 McLaren оголосила про підписання багаторічного контракту з Даніелем Ріккардо. Австралієць покине команду Renault після завершення сезону 2020 року.

Даніель приєднається до нової команди у 2021 році, ставши напарником Ландо Норріса.

Іспанець Карлос Сайнс покине McLaren після завершення сезону 2020 року. Він офіційно перейде у Ferrari.

У минулому сезоні McLaren випередив Renault у Кубку конструкторів, посівши 4-у сходинку. Французька конюшня стала 5-ю.

Натомість іспанець Сайнс завершив сезон 6-м в індивідуальному заліку. Ріккардо провалив сезон ставши, тільки 9-м.

Поки без команди на наступний сезон залишається німець Себастьян Феттель, який покине Ferrari по завершенню сезону.

Лопес – Ломаченко: бій під загрозою зриву

Чемпіон світу за версію IBF в легкій вазі Теофімо Лопес заявив, що не битиметься з Ломаченком, оскільки той перебуває в Україні.

Бій з Ломаченко не відбудуться, тому що він в Україні. Там є заборона на подорожі, тому він не може повернутися у США,

– сказав Лопес.

За словами американського боксера, йому намагаються організувати бій з іншими суперниками.

Зокрема, команда Лопеса намагалися організувати бій з чемпіоном світу за версією WBC Девіном Хейні, але вони не відповіли.

Є 15 кращих боксерів у моїй ваговій категорії, але більшість з них за межами країни. Це відстій. Джервонта Девіс, я хочу битися. Я думаю, що мій пояс говорить про те, що я кращий,

– зазначив Лопес.

Повідомлялося, що генеральний директор Top Rank Боб Арум оголосить програму перших шоу після карантину. На шоу виступлять Шакур Стівенсон, Джамел Херрінг і Теофімо Лопес.

Ломаченко і Лопес мали зустрітися 30 травня у Нью-Йорку (США). Через пандемію COVID-19 бій не відбудеться вчасно.

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