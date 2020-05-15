Відновлення УПЛ, батько Нурмагомедова у комі: головні новини спорту 14 травня
14 травня було прийнято рішення про відновлення української Прем'єр-ліги, а батько російського бійця Хабіба Нурмагомедов впав у кому. Головні новини спорту 14 травня – читайте у дайджесті.
Відновлення УПЛ
Українську Прем'єр-лігу (УПЛ) сезону 2019/2020 офіційно вирішили дограти. УПЛ прийняла рішення відновити сезон 30 травня. Чемпіонат триватиме до 19 липня, повідомляє 24 канал.
До теми Самоізоляція на 14 днів: МОЗ назвало дату відновлення УПЛ і коли повернуться глядачі
Ймовірний Календар УПЛ
- 24-й тур – 30 травня
- 25-й тур – 6 червня
- 26-й тур – 13 червня
- 27-й тур – 17 червня
- 28-й тур – 20 червня
- 29-й тур – 27 червня
- 30-й тур – 6 липня
- 31-й тур – 10 липня
- 32-й тур – 13 липня
Втім, виконавчий директор УПЛ Євген Дикий заявив, що це ще не офіційне рішення.
"Таким воно буде після того, як виконавчий комітет УАФ затвердить календар", – сказав Дикий.
Він повідомив, що клуби домовилися про зупинку змагань в чемпіонатах U-19 і U-21.
Батько Хабіба Нурмагомедова впав у кому
Батько російського бійця змішаних єдиноборств Хабіба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов впав у кому.
5-го квітня тренера госпіталізували в Махачкалі з підозрою на пневмонію. За інформацією російських ЗМІ, у нього діагностували COVID-19.
На цей момент він перебуває в одному з військових госпіталів у Москві. На тлі пневмонії у Нурмагомедова почалися ускладнення, які призвели до інсульту.
Дізнайтесь більше Батько Нурмагомедова переніс операцію на серці: йому діагностували важке захворювання
Також повідомляється, що Нурмагомед прийшов до тями, стан стабільно-важкий.
Раніше суддя зі спортивної боротьби Убайдула Османов говорив, що причиною госпіталізації в Москву стали проблеми з серцем.
"Спорт-експрес" з посиланням на джерело писав, що ускладнення виникли через неправильне лікування в Махачкалі.
Трансфери у Формулі-1
Команда Формули-1 McLaren оголосила про підписання багаторічного контракту з Даніелем Ріккардо. Австралієць покине команду Renault після завершення сезону 2020 року.
Даніель приєднається до нової команди у 2021 році, ставши напарником Ландо Норріса.
Іспанець Карлос Сайнс покине McLaren після завершення сезону 2020 року. Він офіційно перейде у Ferrari.
У минулому сезоні McLaren випередив Renault у Кубку конструкторів, посівши 4-у сходинку. Французька конюшня стала 5-ю.
Натомість іспанець Сайнс завершив сезон 6-м в індивідуальному заліку. Ріккардо провалив сезон ставши, тільки 9-м.
Поки без команди на наступний сезон залишається німець Себастьян Феттель, який покине Ferrari по завершенню сезону.
Лопес – Ломаченко: бій під загрозою зриву
Чемпіон світу за версію IBF в легкій вазі Теофімо Лопес заявив, що не битиметься з Ломаченком, оскільки той перебуває в Україні.
Бій з Ломаченко не відбудуться, тому що він в Україні. Там є заборона на подорожі, тому він не може повернутися у США,
– сказав Лопес.
За словами американського боксера, йому намагаються організувати бій з іншими суперниками.
Зокрема, команда Лопеса намагалися організувати бій з чемпіоном світу за версією WBC Девіном Хейні, але вони не відповіли.
Є 15 кращих боксерів у моїй ваговій категорії, але більшість з них за межами країни. Це відстій. Джервонта Девіс, я хочу битися. Я думаю, що мій пояс говорить про те, що я кращий,
– зазначив Лопес.
Повідомлялося, що генеральний директор Top Rank Боб Арум оголосить програму перших шоу після карантину. На шоу виступлять Шакур Стівенсон, Джамел Херрінг і Теофімо Лопес.
Ломаченко і Лопес мали зустрітися 30 травня у Нью-Йорку (США). Через пандемію COVID-19 бій не відбудеться вчасно.
Більше новин про футбол, баскетбол, біатлон та все цікаве зі світу спорту – читайте у розділі Спорт24.