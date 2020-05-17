Відновлення Бундесліги, матч "Динамо" – "Шахтар" у Києві та інші новини спорту 16 травня

У суботу, 16 травня, трапилося чимало важливих подій у світі спорту. Про найголовніші – читайте у огляді Спорт24.

Повернення європейського футболу

Німецька Бундесліга першою з топ-5 європейських футбольних чемпіонатів перервала паузу, викликану пандемією COVID-19. Відразу п'ять матчів в рамках 26-го туру пройшли одночасно.

До теми Європейський футбол повертається: Німеччина стане прикладом для інших

У ситуації, що склалась у світі, відновлення чемпіонату відбулося за умов виконання додаткових запобіжних заходів. В результаті цього підхід до організації та проведення матчів, а також поведінка його учасників зазнали змін.

У центральному матчі туру "Боруссія" Д приймала на власному полі "Шальке". Дортмундці перемогли з розгромним рахунком 4:0.

"Шахтар" зіграє домашній матч проти "Динамо" у Києві

Матч 24 туру чемпіонату України "Шахтар" – "Динамо" відбудеться на НСК "Олімпійський" в Києві. Про це повідомляє Telegram-канал "Динамо" Київ Inside. Також цю інформацію підтвердив журналіст Ігор Циганик.

Клуби УПЛ хочуть відновити матчі чемпіонату вже 30 травня. При цьому чемпіонати їх молодіжних і юнацьких команд будуть завершені достроково.

Лідирує в чемпіонаті України "Шахтар", який зустрінеться з "Динамо" в першому турі після відновлення турніру. Луганська "Зоря" розташувалася на другій сходинці, кияни замикають першу трійку.

Борець Грицай пригрозив Усику поразкою

Призер чемпіонату світу U-23 у вільній боротьбі Богдан Грицай, який хоче вийти на бій з Олександром Усиком (17-0, 13 КО) в якості "диванного експерта", впевнений в своїй перемозі в поєдинку.

"Я думаю, що виграю. Я знаю, що мені робити з боксером. Думаю, у нього шансів немає. Я його зіб'ю в партер і не відпущу", – сказав Грицай.

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Конфлікт Усика і Грицая: головне

Олександр Усик та Василь Ломаченко знялися у пропагандистському фільмі "Здрастуй, брате! Христос воскрес". Фільм вихваляє єдність України і Росії в час гібридної війни РФ проти України.

Після цього на адресу боксерів "посипалося" багато критики. В результаті обох боксерів внесли у базу "Миротворець".

Згодом з'явилося звернення Грицая, який запропонував Усику провести бій без правил. Як пояснив Грицай, він не кидав виклик Усику, а прийняв його від боксера.

Богдан апелював до відео, яке Усик розмістив в інстаграмі. В ньому боксер нокаутує критиків.

Якщо Ломаченко вирішив відмовчатися, то Усик відповів на критику. Боксер прийняв виклик Грицая. Однак Усик готовий битися тільки за правилами боксу.

У відповідь Богдан сказав, що бій за правилами боксу для нього неприпустимий.

Тренер Грицая заявив, що поки контактів з Усиком вони не мали. На його думку, бій рано чи пізно відбудеться.

Українець вигра бронзу ЧЄ-2014 після дискваліфікації росіянина

Через шість років після чемпіонату Європи 2014 року Європейська легка атлетика (ЕА) офіційно оголосила українця Руслана Дмитренка бронзовим призером першості зі спортивної ходьби на 20 кілометрів. Це стало можливим після дискваліфікації за порушення антидопінгових правил росіянина Олександра Іванова.

У 2014 році Іванов став другим на "двадцятці", а його співвітчизник Денис Стрелков – третім (переміг іспанець Мігель Анхель Лопес). При цьому Стрелкову випередив українця на десяті частки секунди. Відповідно, після дискваліфікації Іванова Стрелков піднявся на друге місце, а Дмитренко став третім.

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