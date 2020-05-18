"Реал" вирішив долю Луніна, з'явилася дата бою Ломаченка: головні новини спорту 17 травня

Мадридський "Реал" вирішив долю українського воротаря Андрія Луніна, а Василь Ломаченко дізнався можливу дату бою з Теофімо Лопесом. Головні новини спорту 17 травня – читайте у дайджесті.

"Реал" вирішив долю Луніна

Футболіст збірної України Андрій Лунін продовжить виступати за іспанський клуб "Ов'єдо". Відповідне рішення прийняв мадридський "Реал", якому належить контракт Луніна, інформує сайт іспанського клубу.

Читайте також "Реал" повертає Луніна через коронавірус

21-річний український воротар залишиться у команді до завершення цього сезону.

Футбольні матчі в Іспанії можуть відновитися лишень у середині червня. Орендна угода Луніна з "Ов'єдо" розрахована до 30 червня.

"Реал" дозволив Луніну виступати за "Ов'єдо" поки сезон не буде завершено.

Іспанський клуб оголосив, що всі футболісти, які перебувають в складі, не покинуть команду до кінця сезону-2019/20.

Відомий український баскетболіст впав у кому

Сергій Мясоєдов впав у кому. Баскетболіст отримав важку травму внаслідок падіння з велосипеда.

Сергій отримав важкий забій внаслідок нещасного випадку. За попередньою інформацією, це сталося вранці 16 травня після падіння з велосипеда.

Мясоєдов майже відразу звернувся по допомогу лікарів у Запоріжжі.

"Скарга була на сильний біль у ключиці. Однак, там же в лікарні Сергій знепритомнів та впав у кому, лікарі діагностували внутрішньочерепну гематому голови", – мовиться у повідомленні.

Як повідомляє ФБУ, Сергій був прооперований. Баскетболіст перебуває у важкому стані.

"Ситуація дуже важка. Сьогодні о 12:00 була зроблена комп'ютерна томограма, на щастя, її аналіз показав, що гематома не збільшилася, але стан дуже важкий... Все залежить від найближчих днів.

Щодо умов та медичного супроводу Сергія все на високому рівні, ми залучили керівництво міста, яке допомагає у цьому. Великі сподівання на молодий організм Сергія, якому потрібно витримати навантаження", – заявив президент Запорізької федерації баскетболу Валерій Елькінсон.

Менеджер Ломаченка назвав дату чемпіонського бою

Поєдинок за звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі між Василем Ломаченком і Теофімо Лопесом не скасовано. Бій пройде влітку або у вересні 2020 року.

Дізнайтесь більше Бою не буде: Лопес зробив невтішну заяву про зустріч з Ломаченком

Глава промоутерської компанії Top Rank Боб Арум прокоментував заяву чемпіона IBF Лопеса про те, що його бій з Василем Ломаченком не відбудеться

Бій Ломаченко – Лопес не скасовано, ми хотіли б провести його якнайшвидше. Ломаченко в Україні, ми зараз шукаємо способи, щоб він повернувся у США разом зі своїм батьком і рештою команди,

– сказав Арум, який організовує бій.

Арум, який співпрацює з Василем, заявив, що Теофімо Лопес постійно телефонує йому та говорить про готовність провести бій.

Також Арум зауважив, що не планує, аби Лопес чи чемпіон світу за версіями WBO, WBA, WBC Ломаченко проводили проміжний бій перед очною зустріччю.

Ми не збираємося влаштовувати проміжні бої. Ми збираємося зробити бій у США, цілком можливо, що ми зробимо його без глядачів,

– розповів промоутер.

Арум висловив сподівання, що поєдинок Лопеса з Ломаченком вдасться організувати до вересня. Він додав, що на цей момент важливо "доставити" Ломаченка і його людей у США.

Помер батько Андрія Павелка

Не стало батька президента Української асоціації футболу (УАФ) Василя Павелка. Сайт УПЛ повідомляє, що Василь Павелко помер ще 16 травня.

"Українська Прем’єр-ліга висловлює щирі співчуття президенту Української асоціації футболу Андрію Павелку з приводу непоправної втрати – смерті батька. У цей скорботний час поділяємо Ваш біль і сумуємо разом з Вами", – мовиться у повідомленні.

Також свої співчуття принесли володарі "Золотого м'яча" Ігор Бєланов та Олег Блохін.

Більше новин про футбол, баскетбол, біатлон та все цікаве зі світу спорту – читайте у розділі Спорт24.