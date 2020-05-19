Три країни відмовляються від Євро-2020, Україна розтрощила Росію: новини спорту 18 травня

У понеділок, 18 травня, трапилося чимало важливих подій у світі спорту. Про найголовніші – читайте у огляді Спорт24.

Одразу три країни відмовляються прийняти Євро-2020

Чемпіонат Європи з футболу 2020, який перенесений на 2021 рік, може відбутися не у 12 містах, як заплановано. УЄФА має проблеми з трьома країнами.

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Президент УЄФА Александер Чеферін не виключає, що список міст для проведення Євро-2020 наступного року доведеться переглянути. Чеферін заявив, що УЄФА хоче, щоб поєдинки відбулися у тих містах, що планувалося. За словами Чеферіна, з 9 містами все налагоджено.

Збірна України розгромила Росію у найбільшому онлайн-поєдинку

На платформі Chess.com відбувся онлайн-матч між збірними України та Росії з шахів у межах суперфіналу Світової Ліги.

Найбільший Live Chess-поєдинок в історії завершився перемогою команди України в усіх трьох видах програми – бліці, швидких і класичних шахах – 808:396, 942:506, 650.5:493.5.

За словами організаторів, суперфінал Світової Ліги став матчем за звання абсолютного чемпіона та найбільшим Live Chess матчем в історії.

Мар'ян Швед виграв європейський чемпіонат і зіграє у Лізі чемпіонів

У Шотландії офіційно завершений сезон Прем'єр-ліги 2019/20. Футбольний клуб "Селтік", за який виступає українець Мар'ян Швед, достроково став чемпіоном.

Футбольний сезон вирішили завершити через пандемію COVID-19. Для "Селтіка" це 9-й поспіль титул чемпіонів Шотландії і 51-й в історії. "Кельти" закликали фанатів утриматися від традиційних святкувань у зв'язку з ситуацією в Шотландії.

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На жаль, Мар'ян Швед не отримає чемпіонської медалі. Для цього слід зіграти хоча б у 25% матчів. 22-річний українець вийшов на поле лише одного разу.

27 років тому збірна України виграла свій перший матч в історії

18 травня 1993 року, рівно 27 років тому, збірна України з футболу здобула свою першу першу перемогу в історії. В гостях з рахунком 1:2 була обіграна збірна Литви.

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