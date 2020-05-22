Шевченко втратить помічника, гандболістка з України стане росіянкою: головні новини 21 травня

Андрій Шевченко ризикує втратити ключового помічника в збірній України, а гандболістка Дарина Стаценко хоче грати за збірну Росії. Головні новини спорту 21 травня – читайте у дайджесті.

Шевченко втратить помічника

Помічник Андрія Шевченка у збірній Україні Мауро Тассотті може покинути команду. Італійський фахівець може перейти в "Мілан", повідомляє Milan news з посиланням на авторитетне видання Tuttosport.

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Тассотті може увійти у тренерський штаб німецького фахівця Ральфа Рангніка, якого називають головним кандидатом на пост тренера "Мілана".

За інформацією джерела, Рангнік зацікавлений у запрошенні Тассотті, оскільки хоче повернути клубу "італійську душу".

Тассотті з 2001 року працював у тренерському штабі "Мілана". З 2016 року він працює асистентом головного тренера збірної України Андрія Шевченка.

Українська гандболістка хоче грати за збірну Росії

Українська гандболістка Дарина Стаценко хоче грати за збірну Росії. Уродженка Києва, яка виступає за "Динамо-Сінара Волгоград", може отримати російське громадянство.

Тренер молодіжної збірної Росії Любов Сідорічева розраховує на неї на Молодіжному чемпіонаті світу 2020 року. Вона підтвердила, що Стаценко отримує російський паспорт.

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"Якщо у Даші буде російське громадянство, я стовідсотково візьму її у свою команду. Наш чемпіонат світу пройде в одні терміни з чемпіонатом Європи у дорослої команди, і я, чесно кажучи, не сподіваюся, що нам віддадуть Олену Михайличенко. Тому в цій ситуації молюся за щасливе розв'язання питання з паспортом для Даші", – сказала Любов Сідорічева.

Згідно з міжнародним регламентам, українка вже може виступати не тільки за дівочу команду (U-18), а й за молодіжну (U-20).

До приїзду у Волгоград українка ніколи не займалася в системі ДЮСШ.

Як пише handballfast.com, востаннє Дарина приїжджала з мамою у Москву для того, щоб донести в міграційний центр оновлені дані.

"Зараз вся сім'я у стані довгого очікування. Але тато впевнений, що протягом найближчих пів року все щасливо вирішиться на користь дочки і на чемпіонат світу (U-20) вона все ж відправиться", – мовиться у повідомленні.

Українські клуби підтримали дострокове завершення сезону

Футбольні клуби Другої ліги України проголосували за дострокове завершення чемпіонату. Причиною стала пандемія COVID-19.

Рішення підтримали представники 14 команд, 5 були проти, а один представник утримався.

Питання щодо обміну клубами між лігами буде вирішуватися після завершення голосування по дограванню Першої ліги України.

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Клуби Першої ліги проголосували за непродовження турніру в класичному форматі через пандемію COVID-19.

Можливі варіанти догравання турніру вже обговорюються. Дискусія триватиме впродовж тижня.

25 травня клуби отримають опитування, в яких повинні поділитися своїм баченням щодо питання. Після цього ПФЛ обговорить ці варіанти на виконкомі УАФ.

Як українські спортсмени вітали з Днем вишиванки

21 травня – Всесвітній День вишиванки. До святкування долучилися українські спортсмени, які похизувалися своїми колоритними вишиванками.

До привітань приєдналися Віталій Кличко, Жан Беленюк, Денис Берінчик, Ольга Харлан та інші.